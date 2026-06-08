Atualização para o game da Fórmula 1 reproduz bem os dilemas da temporada 2026

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A atualização “Pacote da Temporada 2026” da F1 traz grandes mudanças: carros híbridos com gerenciamento de energia e aerodinâmica móvel, a pista de Madri e novas equipes. O jogo reproduz fielmente os desafios da F-1 real, prometendo corridas divertidas com carros mais ariscos e um “modo ultrapassagem” dinâmico. Um lançamento acertado como expansão.

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Pela primeira vez em 17 anos, a Fórmula 1 não está lançando um game completo. Desta vez, trata-se apenas de uma atualização, o “pacote da temporada 2026”. Ele inclui a Audi e a Cadillac, as duas novas equipes da F-1, a nova pista de Madri (que receberá seu primeiro Grande Prêmio em setembro), e os novos carros da temporada 2026, que são bem diferentes: agora, metade da potência total é fornecida por um motor elétrico.

Isso tem sido um desafio, e um problema, na Fórmula 1 real – pois a bateria dos carros frequentemente perde força na metade para o final das retas. O jogo reproduz bem a questão. Além disso, se você usar energia demais (acionando em excesso o “modo boost”) e o carro ficar sem bateria, a velocidade cai drasticamente – ele fica mais lento do que um Fórmula 2, totalmente à mercê dos adversários até que você consiga recuperar energia suficiente, nas freadas que antecedem as curvas, para recarregar a bateria.

Além de lidar com essas questões energéticas, você tem de manejar a aerodinâmica móvel, outra novidade dos carros de 2026. Em determinados pontos do circuito, é preciso acionar o “modo reta”, que altera as posições dos aerofólios dianteiro e traseiro para diminuir o arrasto aerodinâmico e ajudar o carro a andar mais rápido. Quando você freia, o carro muda automaticamente para o “modo curva”, com as asas voltando às posições iniciais e gerando downforce para aumentar a aderência do carro.

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Na prática, isso acaba funcionando mais ou menos como o DRS (drag reduction system), que a Fórmula 1 usou entre 2011 e 2025 – com a diferença de que você precisa acionar o novo sistema várias vezes por volta, em todas as voltas, o que pode ser enfadonho. Mas isso é culpa da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), que criou o novo regulamento da F-1; o game simplesmente reproduz a realidade. Você pode configurar o jogo para que ele acione automaticamente o “modo reta”, o que é altamente recomendável.

Outra novidade do regulamento é o “modo ultrapassagem”, que libera mais potência do motor quando você está a 1 segundo do carro da frente. Isso provoca uma diferença brutal de velocidade – ao se aproximar de um adversário para ultrapassá-lo, você chega a estar 30 ou 40 km/h mais rápido do que ele. Pode banalizar as ultrapassagens, que se tornam fáceis demais, e transformar a Fórmula 1 numa disputa de gerenciamento de energia, mais que de pilotagem.

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Mas tem resultado em corridas bem divertidas – e o game captura bem isso. Os carros estão um pouco mais ariscos, o que é interessante (mesmo se você jogava sem controle de tração, talvez tenha de voltar a usá-lo por algum tempo), e a pista de Madri é ótima, com uma longa curva inclinada que lembra os circuitos ovais dos EUA.

No geral, o “pacote da temporada 2026” é bom – e seu preço, no PC, é bom também. Já nos consoles, ele é um pouco caro para o que entrega (veja valores abaixo). Mas é provável que, passado o lançamento, o pacote entre em promoção.

A Codemasters e a Electronic Arts (dona do estúdio inglês desde 2021) acertaram ao lançar uma expansão, em vez de obrigar o jogador a comprar um game inteiro para ter acesso aos carros da temporada 2026. Isso também libera tempo e recursos da Codemasters para o desenvolvimento do game de 2027 – que deverá estrear um novo engine gráfico, e promete ser o maior avanço da franquia em bastante tempo.

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A expansão F1 25: Pacote da Temporada 2026 está disponível para PC (Steam), PlayStation e Xbox Series. Para quem já tem F1 25, ela custa R$ 109 (Steam) ou R$ 149 (consoles). Para quem não tem, o jogo completo com a expansão (F1 25: 2026 Season Edition) sai por R$ 199 (Steam) e R$ 349 (consoles).