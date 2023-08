Bot usa IA para transcrever áudios e resumir textões do WhatsApp; veja como usar

Sabe quando você recebe aqueles áudios intermináveis, que mais parecem minipodcasts? Robô gratuito resume, numa mensagem de texto, tudo o que a pessoa falou; confira teste.

As mensagens de áudio do WhatsApp podem ser convenientes para quem manda, mas são péssimas para quem recebe – e tem de perder um bom tempo escutando. Há quem tente remediar isso ouvindo o áudio mais rápido, a 1,5x – ou simplesmente ignorando. Mas o bot LuzIA oferece uma solução melhor: transforma tudo em texto.

Para usar o robô, basta adicionar o número dele, +55 11 97255-3036, como contato no WhatsApp. Aí, na próxima vez em que você receber um áudio, é só encaminhá-lo para o bot – e, alguns segundos depois, você receberá a mensagem transcrita em texto.

Funciona surpreendentemente bem, inclusive em áudios com ruído de fundo, má pronúncia ou gírias. O serviço é gratuito, e não tem limite de uso. Ele recebeu um aporte de 2,5 milhões de euros, de um grupo de investidores – e, segundo seus criadores, já tem 4 milhões de usuários em 40 países.

O bot, que foi criado pelo engenheiro espanhol Álvaro Higes, também tem outras funções interessantes: você pode conversar com ele, ou usá-lo para gerar imagens – para acionar esse recurso, basta começar sua mensagem com a palavra “imagina”.

Em um documento de apresentação do serviço, os criadores do LuzIA afirmam que o bot funciona conectado ao ChatGPT e ao Stable Diffusion (IA de geração de imagens). Porém, nos nossos testes, o robô forneceu respostas diferentes -embora bem elaboradas- que as fornecidas pelo ChatGPT.

Além disso, em algumas tentativas, a função geradora de imagens falhou – quando isso acontece, o bot responde pedindo desculpas. Já a transcrição de áudios e as conversas funcionaram todas as vezes, com rapidez – mesmo áudios longos, de 3 a 4 minutos, foram transcritos de forma quase imediata.

Dependendo da duração do áudio, a transcrição pode ficar extensa. Mas o robô também dá um jeito nisso: é só digitar “resuma a mensagem acima” e você imediatamente recebe uma versão curtinha, de poucas linhas, só com os pontos mais importantes.

Essa mesma função serve para resumir textões enviados por outras pessoas: é só encaminhá-los para o bot (ou colar na janelinha de chat dele).

