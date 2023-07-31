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Bruno Garattoni

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.

Bot usa IA para transcrever áudios e resumir textões do WhatsApp; veja como usar

Sabe quando você recebe aqueles áudios intermináveis, que mais parecem minipodcasts? Robô gratuito resume, numa mensagem de texto, tudo o que a pessoa falou; confira teste.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 jul 2023, 14h36 | Atualizado em 6 set 2024, 15h38
Ilustração do personagem Luzia: mulher branca, ruiva, de olhos verdes usando camiseta verde em fundo preto.
 (soyluzia / arte/Montagem sobre reprodução)
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Bot usa IA para transcrever áudios e resumir textões do WhatsApp; veja como usar Priorizar nos meus resultados Google

Sabe quando você recebe aqueles áudios intermináveis, que mais parecem minipodcasts? Robô gratuito resume, numa mensagem de texto, tudo o que a pessoa falou; confira teste.

As mensagens de áudio do WhatsApp podem ser convenientes para quem manda, mas são péssimas para quem recebe – e tem de perder um bom tempo escutando. Há quem tente remediar isso ouvindo o áudio mais rápido, a 1,5x – ou simplesmente ignorando. Mas o bot LuzIA oferece uma solução melhor: transforma tudo em texto. 

Para usar o robô, basta adicionar o número dele, +55 11 97255-3036, como contato no WhatsApp. Aí, na próxima vez em que você receber um áudio, é só encaminhá-lo para o bot – e, alguns segundos depois, você receberá a mensagem transcrita em texto. 

Funciona surpreendentemente bem, inclusive em áudios com ruído de fundo, má pronúncia ou gírias. O serviço é gratuito, e não tem limite de uso. Ele recebeu um aporte de 2,5 milhões de euros, de um grupo de investidores – e, segundo seus criadores, já tem 4 milhões de usuários em 40 países.

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O bot, que foi criado pelo engenheiro espanhol Álvaro Higes, também tem outras funções interessantes: você pode conversar com ele, ou usá-lo para gerar imagens – para acionar esse recurso, basta começar sua mensagem com a palavra “imagina”. 

Em um documento de apresentação do serviço, os criadores do LuzIA afirmam que o bot funciona conectado ao ChatGPT e ao Stable Diffusion (IA de geração de imagens). Porém, nos nossos testes, o robô forneceu respostas diferentes -embora bem elaboradas- que as fornecidas pelo ChatGPT.

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Além disso, em algumas tentativas, a função geradora de imagens falhou – quando isso acontece, o bot responde pedindo desculpas. Já a transcrição de áudios e as conversas funcionaram todas as vezes, com rapidez – mesmo áudios longos, de 3 a 4 minutos, foram transcritos de forma quase imediata.  

Dependendo da duração do áudio, a transcrição pode ficar extensa. Mas o robô também dá um jeito nisso: é só digitar “resuma a mensagem acima” e você imediatamente recebe uma versão curtinha, de poucas linhas, só com os pontos mais importantes.

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Essa mesma função serve para resumir textões enviados por outras pessoas: é só encaminhá-los para o bot (ou colar na janelinha de chat dele).

 

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TAGS:
ChatGPT
Inteligência artificial
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