Calmo e bonito, “Yoshi and the Mysterious Book” propõe uma experiência diferente

Ler Resumo





Yoshi and the Mysterious Book chega ao Nintendo Switch 2, destacando-se como um “cozy game” focado em exploração e quebra-cabeças. Longe da ação intensa, oferece uma experiência relaxante com visuais deslumbrantes e está 100% em português, ideal para crianças e adultos que buscam um refúgio tranquilo.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

À primeira vista, Yoshi and the Mysterious Book (que está sendo lançado hoje para o Nintendo Switch 2) se parece aos outros jogos de plataforma do universo Mario, só que protagonizado pelo simpático dinossauro Yoshi. Mas, na prática, ele é bem diferente. Assim como em outros games da subfranquia Yoshi (o último foi Yoshi’s Crafted World, de 2019), o foco está mais na exploração e no raciocínio do que em habilidade pura.

Yoshi não morre, os inimigos são bem pouco agressivos, e o objetivo é descobrir e coletar itens, bem como resolver puzzles. Trata-se de um cozy game, tranquilo e relaxante – que pode agradar tanto a crianças (o game foi traduzido e está 100% em português) quanto a adultos cansados após um dia de trabalho.

Os cenários são muito bonitos, com mescla de elementos 2D e 3D, paleta de cores vibrante e variada e ótimo uso do efeito de paralaxe (em que duas ou mais camadas da tela se movem em velocidades ligeiramente diferentes, criando a sensação de profundidade). O estilo de arte orna bem com as animações dos personagens, ao estilo stop motion.

Continua após a publicidade

Ao atravessar os níveis, Yoshi pode ir engolindo os inimigos – eles se transformam em ovos, que depois você joga para acionar determinados elementos e solucionar quebra-cabeças. Nada muito complicado.

Bem que a Nintendo poderia lançar um platformer clássico, mais desafiador, estrelado por Yoshi. Seria legal. Mas, enquanto ela não faz isso, Yoshi and the Mysterious Book cumpre bem a proposta dos cozy games: ser um alívio para os desafios reais, do dia a dia.

Yoshi and the Mysterious Book está disponível na lojinha do Nintendo Switch 2, por R$ 329,90. Também será vendido em mídia física (R$ 425 na Amazon).