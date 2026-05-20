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Bruno Garattoni

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.
Ciência

Calmo e bonito, “Yoshi and the Mysterious Book” propõe uma experiência diferente

Lançamento para o Switch 2 é um "cozy game", com ritmo relaxante e foco na exploração e em puzzles simples; leia análise

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 Maio 2026, 16h00
Yoshi verde caminhando por um campo florido com criaturas fofas e redondas, algumas brancas e outras azuis, com rostos sorridentes ou surpresos. Ao fundo, uma paisagem de montanhas e um sol amarelo.
 (Nintendo/Reprodução)
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Calmo e bonito, “Yoshi and the Mysterious Book” propõe uma experiência diferente Priorizar nos meus resultados Google

À primeira vista, Yoshi and the Mysterious Book (que está sendo lançado hoje para o Nintendo Switch 2) se parece aos outros jogos de plataforma do universo Mario, só que protagonizado pelo simpático dinossauro Yoshi. Mas, na prática, ele é bem diferente. Assim como em outros games da subfranquia Yoshi (o último foi Yoshi’s Crafted World, de 2019), o foco está mais na exploração e no raciocínio do que em habilidade pura. 

Yoshi não morre, os inimigos são bem pouco agressivos, e o objetivo é descobrir e coletar itens, bem como resolver puzzles. Trata-se de um cozy game, tranquilo e relaxante – que pode agradar tanto a crianças (o game foi traduzido e está 100% em português) quanto a adultos cansados após um dia de trabalho. 

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Os cenários são muito bonitos, com mescla de elementos 2D e 3D, paleta de cores vibrante e variada e ótimo uso do efeito de paralaxe (em que duas ou mais camadas da tela se movem em velocidades ligeiramente diferentes, criando a sensação de profundidade). O estilo de arte orna bem com as animações dos personagens, ao estilo stop motion.

Yoshi verde com um chapéu azul e laranja, pescando em uma lagoa com nenúfares, em um cenário de montanhas e rochas. Um peixe roxo e amarelo nada abaixo da superfície da água, que reflete a luz do sol.
(Nintendo/Reprodução)
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Ao atravessar os níveis, Yoshi pode ir engolindo os inimigos – eles se transformam em ovos, que depois você joga para acionar determinados elementos e solucionar quebra-cabeças. Nada muito complicado. 

Bem que a Nintendo poderia lançar um platformer clássico, mais desafiador, estrelado por Yoshi. Seria legal. Mas, enquanto ela não faz isso, Yoshi and the Mysterious Book cumpre bem a proposta dos cozy games: ser um alívio para os desafios reais, do dia a dia.

Yoshi and the Mysterious Book está disponível na lojinha do Nintendo Switch 2, por R$ 329,90. Também será vendido em mídia física (R$ 425 na Amazon). 

 

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