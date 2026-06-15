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Bruno Garattoni

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Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.
Ciência

Casa Branca proíbe uso de nova IA da Anthropic por estrangeiros; empresa tira bot do ar

Truque permitiria driblar as proteções do algoritmo Fable 5 e usá-lo em ciberataques; brecha teria sido descoberta por engenheiros da Amazon, que alertaram as autoridades

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 16h00
Corredor de um data center com fileiras de racks de servidores pretos, exibindo luzes azuis brilhantes que indicam atividade. O chão e o teto são claros, com iluminação linear, criando uma perspectiva futurista e tecnológica
 (MASTER/Getty Images)
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Casa Branca proíbe uso de nova IA da Anthropic por estrangeiros; empresa tira bot do ar Priorizar nos meus resultados Google

A empresa americana Anthropic decidiu tirar do ar o Fable 5 e o Mythos 5, os algoritmos mais avançados do seu serviço de IA Claude, em resposta a uma ordem da Casa Branca – a qual determinou que esses bots não poderiam ser usados por cidadãos de outros países (incluindo estrangeiros que estejam dentro dos EUA). Segundo a Anthropic, que recebeu o comunicado oficial às 17h21 de sexta-feira, trata-se de um documento relativo à segurança nacional dos EUA, mas a Casa Branca “não forneceu detalhes específicos” sobre qual seria o problema com os novos algoritmos.   

O Mythos 5 é considerado perigoso, pois consegue encontrar grande quantidade de brechas de segurança em outros softwares – em um teste feito no Firefox com a permissão da Fundação Mozilla, que desenvolve esse navegador, a IA teria detectado nada menos do que 271 falhas de segurança. Por isso, a Anthropic optou por não liberar esse algoritmo ao público; ele só pode ser usado por instituições e pesquisadores previamente aprovados pela empresa.  

O Fable 5 é a versão pública do Mythos, e supostamente contém mecanismos de segurança que dificultam ou impedem seu uso em ciberataques. Porém, a Anthropic acredita que o governo dos EUA tenha tomado conhecimento de um método que permite driblar os guardrails (limites de segurança) desse algoritmo, possibilitando usos nocivos. 

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Segundo o Wall Street Journal, o tal método foi descoberto por engenheiros da Amazon, que teriam alertado as autoridades. De acordo com o site americano Semafor, que cita uma fonte da Casa Branca, também houve outro fator envolvido: a suspeita de que um grupo chinês teria tido acesso ao Mythos. Como seria difícil verificar a nacionalidade de cada usuário do Fable e do Mythos, a Anthropic decidiu simplesmente tirá-los do ar. 

O uso de IA em ciberataques é um problema real, e o Mythos realmente parece ser mais poderoso do que os modelos anteriores. Porém, vale lembrar que a Anthropic também é conhecida por empregar o medo como ferramenta de marketing. Em fevereiro de 2019, ela disse que não iria liberar ao público o algoritmo GPT-2 devido a suas “preocupações com usos maliciosos”  do bot. Depois, fez a mesma alegação para restringir o acesso ao GPT-3. Mas aí, em novembro de 2022, lançou o ChatGPT – com um algoritmo mais poderoso, o GPT-3.5.

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ChatGPT
Inteligência artificial
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