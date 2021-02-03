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Bruno Garattoni

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Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.
Saúde

Cientistas propõem dose única da vacina para quem já teve Covid

Pesquisadores da Universidade de Maryland e do hospital Mount Sinai, um dos mais respeitados dos EUA, defendem a tese - pois estudos revelam que quem já teve a doença reage mais intensamente à primeira dose da vacina, como se ela fosse a segunda; ideia é controversa

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 fev 2021, 14h13 | Atualizado em 6 set 2024, 09h35
Mão direita de uma pessoa, com luva cirúrgica azul, segurando uma ampola de vacina.
 (Freepik/Reprodução)
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Cientistas propõem dose única da vacina para quem já teve Covid Priorizar nos meus resultados Google

Pesquisadores da Universidade de Maryland e do hospital Mount Sinai, um dos mais respeitados dos EUA, defendem a tese – pois estudos revelam que quem já teve a doença reage mais intensamente à primeira dose da vacina, como se ela fosse a segunda; ideia é controversa 

Ao se vacinar contra o Sars-CoV-2, quem já foi infectado pelo vírus costuma ter uma resposta imunológica mais forte, com maior produção de anticorpos e maior reatogenicidade: sintomas como dor no corpo, dor de cabeça e febre. Foi o que constataram pesquisadores do hospital Mount Sinai, em Nova York, que publicaram um artigo descrevendo as reações pós-vacina de 109 indivíduos, 41 dos quais haviam sido infectados previamente pelo vírus.

Todos eles receberam a vacina da Pfizer. Quem já havia pego o coronavírus desenvolveu níveis de anticorpos 10 a 20 vezes maiores, após a vacinação, que as demais pessoas. Com apenas uma dose dessa vacina, eles apresentaram níveis de anticorpos elevadíssimos – mais altos, até, que os verificados nas pessoas que receberam duas doses, mas nunca haviam tido Covid-19. Também por isso, os indivíduos previamente infectados tiveram mais dor de cabeça e dor no corpo após receber a primeira dose da vacina (sintomas que normalmente só são mais perceptíveis após a segunda dose). 

Os cientistas do Mount Sinai, que é um dos principais hospitais americanos e tem a própria faculdade de medicina, afirmam que “há motivos para atualizar as recomendações vacinais, e considerar que uma dose única pode ser suficiente para obter imunidade” no caso de pessoas que já foram infectadas pelo Sars-CoV-2.  

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Essa tese é apoiada pelos autores do segundo estudo, que foi publicado por cientistas da Universidade de Maryland e acompanhou 59 profissionais de saúde, com idade média entre 38 e 40 anos, que receberam a vacina da Pfizer ou a da Moderna. Eles foram divididos em três grupos: pessoas que não pegaram o vírus ou não tinham anticorpos contra ele (grupo 1), pessoas que tiveram Covid-19 assintomática (grupo 2) ou sintomática (grupo 3). Seus níveis de anticorpos foram medidos, e comparados aos de 48 pacientes com casos leves, tratados em casa (outpatients) e pacientes que tiveram de ser internados (inpatients). 

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gráfico
Níveis de anticorpos 7, 10 e 14 dias após a aplicação de uma dose da vacina da Pfizer em pessoas que nunca tiveram coronavírus (grupo 1), indivíduos que tiveram Covid-19 assintomática (grupo 2) e sintomática (grupo 3). O gráfico também mostra os níveis médios de anticorpos em pacientes com Covid-19 leve, que não exigiu internação (linha azul) e mais severa, exigindo internação (verde). (Universidade de Maryland/Reprodução)

14 dias após a primeira dose da vacina, as pessoas dos grupos 2 e 3, que já tinham pego o vírus, apresentavam níveis de anticorpos mais altos que as demais – e maiores, até, que os medidos em pacientes que tiveram de ser internados por Covid-19 e estavam se recuperando dela. Ou seja: é como se a infecção pelo Sars-CoV-2, ao gerar uma resposta imunológica do organismo, funcionasse como uma primeira vacinação. O estudo sugere que pessoas que tiveram Covid recebam uma dose única da vacina, ou “sejam colocados mais baixo na lista de prioridades da vacinação”.  

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Aplicar uma dose única em quem já teve Covid economizaria vacina, permitindo imunizar mais pessoas. Mas a ideia é controversa e difícil de executar, por várias razões. Primeiro, ela exigiria que bilhões de pessoas fizessem teste de coronavírus – de preferência o RT-PCR, mais preciso e caro. Mas todos os testes disponíveis têm margens de erro consideráveis, especialmente após o término da infecção, e há outra incerteza envolvida: o decaimento natural nos níveis de anticorpos depois que a pessoa se cura da Covid, um elemento que pode interferir com a estratégia de dose única (e não foi testada nos dois estudos). 

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Também há a questão da eficácia de longo prazo, que poderia ficar comprometida (a OMS e a Pfizer já se manifestaram contra o adiamento da segunda dose, medida que tem sido cogitada por alguns países), e a incerteza sobre o que aconteceria se a dose única fosse adotada com outras vacinas – os dois estudos só testaram as vacinas da Pfizer e da Moderna, ambas feitas de RNA. 

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