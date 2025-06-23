Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Imagem Blog

Bruno Garattoni

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.

“Death Stranding 2” é mais amigável do que o antecessor – e tão genial quanto

Novo game para PlayStation 5 faz concessões para atrair mais jogadores, mas se mantém original e desafiador; leia review

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jun 2025, 16h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h15
Imagem de jogo Kojima Productions.
 (Kojima Productions/Reprodução)
Continua após publicidade
“Death Stranding 2” é mais amigável do que o antecessor – e tão genial quanto Priorizar nos meus resultados Google

Quando Death Stranding foi lançado, em 2019, houve quem o chamasse pejorativamente de “simulador de caminhada” – porque a missão do protagonista, Sam, é atravessar os EUA a pé entregando pacotes após o colapso da civilização. Mas o jogo é muito mais do que isso: um sci-fi original e sofisticado, com ambientação, enredo e desafios altamente envolventes.

Death Stranding 2: On the Beach, que será lançado nesta quinta-feira (26) para PlayStation 5, faz algumas concessões que o tornam mais amigável ao jogador médio. Você já começa com uma arma (o que no game original só acontece depois de várias horas), e as primeiras missões já trazem um pouco de combate – não apenas a caminhada furtiva do jogo anterior. 

O jogador também tem acesso a um veículo bem antes, logo no começo da história, o que ajuda a transpor as longas distâncias envolvidas nas missões – sem eliminar a dificuldade dos trechos a pé, que continuam sendo um dos elementos centrais do game.

Siga
Continua após a publicidade

Em Death Stranding 2, uma rede de robôs substituiu os carregadores humanos, e o protagonista Sam (Norman Reedus) vive isolado numa caverna com o filho pequeno. Até que é chamado para uma missão, ir ao México para conectar o país à “rede quiral” – uma espécie de internet pós-apocalíptica que interliga a civilização. E aí a história tem uma reviravolta. 

Imagem de jogo Kojima Productions.
(Kojima Productions/Reprodução)
Continua após a publicidade

Ao contrário do antecessor, um jogo de PS4 que depois ganhou versão para o PlayStation 5, Death Stranding 2 foi desenvolvido especificamente para o PS5.

Isso fica evidente no visual, que é bem impressionante: as formações rochosas (assim como no game anterior, principal obstáculo do terreno) beiram o fotorrealismo. A sequência de abertura, que mostra algumas delas e aí, com um movimento de câmera, passa o controle para o jogador, é de tirar o fôlego.  

Continua após a publicidade

Isso acontece também pela trilha sonora – que é excelente, alternando músicas originais e clássicos bem escolhidos (como Raindrops Keep Falling on My Head, de 1969, que toca na primeira aparição da timefall, a chuva que acelera o envelhecimento no jogo).  

Imagem de jogo Kojima Productions.
(Kojima Productions/Reprodução)
Continua após a publicidade

Assim como o game anterior, Death Stranding 2 se destaca pelas ótimas atuações: além de Norman Reedus, que interpreta Sam, o elenco traz Léa Seydoux (como Fragile) e os cineastas Guillermo del Toro (Deadman), Nicolas Winding Refn (Heartman) e Fatih Akin (Dollman). 

A participação de três cineastas (e na incomum função de atores) demonstra a proximidade do japonês Hideo Kojima, o criador do jogo, com o mundo do cinema. E

Continua após a publicidade

Death Stranding 2 é altamente cinematográfico. Sua direção de arte espetacular, mitologia profunda, atuações rigorosas e visual fotorrealista fazem outros games parecerem primários, pequenos, pouco ambiciosos.

Hideo Kojima está para os games como Stanley Kubrick está para o cinema. Nem sempre compreendido – mas invariavelmente genial.  

Death Stranding 2: On the Beach será lançado nesta quinta-feira, dia 26/6, para PlayStation 5, por R$ 350. 

Publicidade
TAGS:
Games
Playstation
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA DIA DO ESTUDANTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO ESTUDANTE

Assine a revista OFERTA DIA DO ESTUDANTE - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).