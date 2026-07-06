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Bruno Garattoni

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Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.
Ciência

Despretensioso, “Rhythm Heaven Groove” mostra que até o muito simples pode ser divertido

Coleção de minijogos rítmicos para Switch 1 e 2 tem produção e mecânica triviais, mas cativantes; leia análise de novo título da franquia, que vendeu 4,7 milhões de cópias ao longo de duas décadas

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 jul 2026, 16h00
Cinco figuras brancas e redondas com pernas curtas caminham em fila. A primeira, maior, tem expressão triste. As três seguintes são menores e também tristes. A última, a menor, tem olhos arregalados e boca aberta, com um 0 no centro, e está dentro de um círculo colorido. O chão é quadriculado e o fundo é verde-água. A palavra You aparece abaixo da figura menor
 (Nintendo/Reprodução)
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Rhythm Heaven Groove, lançado na última quinta para Nintendo Switch 1 e 2, é o quinto jogo da franquia Rhythm Heaven – que está completando 20 anos, com mais de 4,7 milhões de cópias vendidas ao todo. Ele é uma coleção de minijogos rítmicos bem simples, nos quais você precisa apertar um ou dois botões no ritmo certo para executar determinadas ações, como pegar um frisbee, abrir um guarda-chuva ou frear um carro na hora certa. 

São ao todo mais de 80 minijogos, que você pode explorar sozinho ou com mais três amigos, localmente. O game explica rapidamente, antes de cada um deles, o que você precisa fazer. Nem precisaria; as mecânicas são elementares. O jogo não foi traduzido, e está em inglês, mas isso não chega a ser um problema mesmo para quem não domina o idioma.  

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Rhythm Heaven Groove também é muito permissivo: mesmo se você errar bastante, ele diz que foi bem e te passa de fase. Não há pontuação, nem um placar (leaderboard) online – duas coisas que deixariam o jogo mais interessante. 

Quatro lutadores mascarados correm em um ringue azul, com bolas vermelhas e cones de trânsito. A plateia torce ao fundo, com prédios e árvores na paisagem urbana
(Nintendo/Reprodução)
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Mesmo assim, ele traz o suficiente para divertir e prender a atenção, sobretudo porque os joguinhos não são tão fáceis quanto aparentam. Em muitas das partidas, que duram em média 3 minutos cada uma, há mudanças de perspectiva que dificultam ou impedem enxergar tudo o que está acontecendo – e fazem com que você tenha de se guiar apenas pelo ritmo da música. 

No geral, Rhythm Heaven Groove cumpre o que promete: oferecer sessões de jogo simples e rápidas, para quando você está com pouco tempo e/ou quer algo absolutamente simples, que não exija muito raciocínio. Seu preço de lançamento, mais baixo que o padrão do Switch, também reflete isso – e é possível baixar gratuitamente uma versão demo para experimentar o jogo.  

Rhythm Heaven Groove está disponível na lojinha do Switch (1 e 2) por R$ 219,90. 

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Games
Nintendo
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