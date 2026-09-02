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Bruno Garattoni

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.

DLSS 5 pode revolucionar visual dos games – e alcançar o nível de “GTA VI” a um custo muito menor

Nova tecnologia da Nvidia usa IA para deixar personagens e cenários com aspecto quase fotorrealista - algo que hoje requer batalhões de desenvolvedores trabalhando durante anos

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 set 2026, 13h35 | Atualizado em 2 set 2026, 13h36
Jogador de basquete com barba, vestindo camisa branca do Indiana Pacers com o número 0, segurando uma bola Wilson. Ele usa uma manga de compressão branca no braço esquerdo. O fundo desfocado mostra a arquibancada de uma quadra e um letreiro DLSS 5 On no canto inferior direito
 (Nvidia/Divulgação)
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DLSS 5 pode revolucionar visual dos games – e alcançar o nível de “GTA VI” a um custo muito menor Priorizar nos meus resultados Google

A quinta geração da tecnologia DLSS (Deep Learning Super Sampling) será liberada depois de amanhã, com o lançamento de NBA 2K27, o primeiro game a utilizá-la. Mas, nos últimos dias, um arquivo contido nesse jogo vazou na internet – e isso permitiu que o DLSS 5 fosse aplicado, de forma não oficial, a praticamente qualquer game de PC.  

Isso provocou um verdadeiro frenesi, com usuários, youtubers e jornalistas de tecnologia do mundo inteiro correndo para experimentar a versão vazada do DLSS 5 em diversos games – em muitos casos, com resultados visuais impressionantes

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Esses testes têm confirmado as promessas feitas pela Nvidia ao apresentar o DLSS 5, em abril. A nova tecnologia usa algoritmos de IA capazes de adicionar detalhes e melhorar a iluminação dos games – que, graças a isso, adquirem um aspecto quase fotorreallista. 

Jardim com plantas em vasos e trepadeiras, incluindo rosas vermelhas, em frente a uma parede de pedra com detalhes ornamentados e um baú de madeira. No canto inferior direito, uma caixa de texto branca com borda verde exibe DLSS 5 On
Exemplo de cenário renderizado com o DLSS 5. (Nvidia/Divulgação)
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A transformação é tão intensa que, em abril, houve quem acusasse o DLSS 5 de violar a soberania dos criadores de games, ao deixar os personagens com um visual diferente do que eles desenharam. Bobagem. Os desenvolvedores de jogos é que irão decidir quais efeitos do DLSS 5, e em qual intensidade, serão aplicados em seus games. Eles mantêm o controle.

Para o usuário final, restará a opção de habilitar ou não o DLSS 5, que requer uma placa de vídeo da série RTX 5000. O arquivo não-oficial que vazou na internet é diferente, em dois aspectos: ele permite usar o DLSS 5 também em placas mais antigas, das séries RTX 3000 e 4000 (mas com performance ruim, já que elas não possuem o hardware necessário rodar a nova IA), e ajustar os controles de intensidade do algoritmo.  

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Gráfico de linha em fundo preto mostrando o ganho de desempenho do modelo DLSS 5 em 5x em 6 meses. A linha verde sobe de 1x em março (Dual RTX 5090) para 5x em agosto (RTX 50 Series), com projeção de crescimento contínuo até outubro
Evolução de performance do algoritmo, que passou a exigir hardware menos potente. (Nvidia/Divulgação)

Quando o DLSS 5 foi demonstrado pela primeira vez, rodá-lo exigia duas placas RTX 5090, topo de linha (custam mais de R$ 20 mil cada uma). A Nvidia foi conseguindo deixar o algoritmo mais leve [veja gráfico acima], e hoje o DLSS 5 é apresentado como sendo compatível com todas as placas da série 5000. 

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Mas, aparentemente, ele continua muito pesado. Os testes com a versão vazada do DLSS 5 apontam uma redução de 50% a 60% na taxa de quadros por segundo (fps). Ele come metade da performance. Isso significa que as placas mais baratas, como a RTX 5060, talvez não consigam rodar o novo algoritmo mantendo desempenho satisfatório em todos os jogos. A Nvidia diz que, em NBA 2K27, mesmo a 5060 tem fôlego de sobra. A conferir.

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Homem negro com turbante e vestes claras, sentado em ambiente ricamente decorado com rosas vermelhas, frutas e objetos dourados. Ele usa colares e pulseiras, com as mãos repousadas no colo. À direita, um barril de madeira.
Elementos analisados em tempo real pelo DLSS 5. (Nvidia/Divulgação)

Talvez o DLSS 5 ainda possa evoluir no aspecto performance. De toda forma, com o mercado abalado pela crise da memória RAM, as placas de vídeo estão muito caras, inibindo upgrades – e isso significa que o novo algoritmo deve levar algum tempo até chegar à realidade do jogador médio. Ele volta a colocar a Nvidia na frente da rival AMD (que havia conseguido alcançá-la, introduzindo seu próprio algoritmo de upscaling por IA, em agosto de 2025). 

Homem de pele escura, barba, turbante e túnica bege, sentado em um cenário opulento com frutas, vasos dourados e flores vermelhas. No canto inferior direito, uma caixa branca com DLSS 5 On e uma barra verde abaixo
Cena renderizada pelo algoritmo. (Nvidia/Divulgação)

O DLSS 5 pode transformar profundamente a indústria de games. Lembra do vídeo de GTA VI divulgado semana passada, que impressionou pela riqueza visual? Ele é assim porque a Rockstar Games, criadora de GTA, fez um investimento gigantesco no projeto – a empresa não divulga o orçamento, mas fala-se em mais de US$ 1 bilhão, com milhares de pessoas trabalhando no jogo por mais de cinco anos.   

Um poder de fogo que outros games dificilmente conseguirão igualar. Mas, com o DLSS 5, ele deixa de ser necessário: a inteligência artificial faz o trabalho de deixar os gráficos fotorrealistas. Isso significa que os games triple A, de alto orçamento, poderão ascender a um nível gráfico próximo ao de GTA VI – e os jogos indie, de baixo orçamento, também poderão dar um salto. 

O efeito mais benéfico para a indústria de games talvez nem seja esse, mas outro: a possibilidade de voltar a fazer jogos gastando menos, com equipes menores, como ocorria na década de 2010. Com isso, mais títulos serão lançados, com menor dependência de fórmulas blockbuster e mais espaço para a liberdade criativa. Tomara que sim. 

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TAGS:
Games
Inteligência artificial
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