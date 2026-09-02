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Introdução O DLSS 5, a nova geração da tecnologia de IA da Nvidia, promete revolucionar os gráficos dos games. Vazado antes do lançamento oficial, usuários já testam seus efeitos fotorrealistas em diversos jogos. Apesar das preocupações com desempenho e o alto custo das placas, a tecnologia pode democratizar gráficos AAA e impulsionar a criatividade na indústria.

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DLSS 5 vaza e impressiona em testes não oficiais. A nova tecnologia da Nvidia promete gráficos fotorrealistas com IA. Preocupações com o desempenho em placas de vídeo mais antigas. Pode reduzir a necessidade de orçamentos gigantescos para gráficos de ponta. Avanço impacta a indústria, democratizando visuais e incentivando a criatividade.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A quinta geração da tecnologia DLSS (Deep Learning Super Sampling) será liberada depois de amanhã, com o lançamento de NBA 2K27, o primeiro game a utilizá-la. Mas, nos últimos dias, um arquivo contido nesse jogo vazou na internet – e isso permitiu que o DLSS 5 fosse aplicado, de forma não oficial, a praticamente qualquer game de PC.

Isso provocou um verdadeiro frenesi, com usuários, youtubers e jornalistas de tecnologia do mundo inteiro correndo para experimentar a versão vazada do DLSS 5 em diversos games – em muitos casos, com resultados visuais impressionantes.

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Esses testes têm confirmado as promessas feitas pela Nvidia ao apresentar o DLSS 5, em abril. A nova tecnologia usa algoritmos de IA capazes de adicionar detalhes e melhorar a iluminação dos games – que, graças a isso, adquirem um aspecto quase fotorreallista.

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A transformação é tão intensa que, em abril, houve quem acusasse o DLSS 5 de violar a soberania dos criadores de games, ao deixar os personagens com um visual diferente do que eles desenharam. Bobagem. Os desenvolvedores de jogos é que irão decidir quais efeitos do DLSS 5, e em qual intensidade, serão aplicados em seus games. Eles mantêm o controle.

Para o usuário final, restará a opção de habilitar ou não o DLSS 5, que requer uma placa de vídeo da série RTX 5000. O arquivo não-oficial que vazou na internet é diferente, em dois aspectos: ele permite usar o DLSS 5 também em placas mais antigas, das séries RTX 3000 e 4000 (mas com performance ruim, já que elas não possuem o hardware necessário rodar a nova IA), e ajustar os controles de intensidade do algoritmo.

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Quando o DLSS 5 foi demonstrado pela primeira vez, rodá-lo exigia duas placas RTX 5090, topo de linha (custam mais de R$ 20 mil cada uma). A Nvidia foi conseguindo deixar o algoritmo mais leve [veja gráfico acima], e hoje o DLSS 5 é apresentado como sendo compatível com todas as placas da série 5000.

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Mas, aparentemente, ele continua muito pesado. Os testes com a versão vazada do DLSS 5 apontam uma redução de 50% a 60% na taxa de quadros por segundo (fps). Ele come metade da performance. Isso significa que as placas mais baratas, como a RTX 5060, talvez não consigam rodar o novo algoritmo mantendo desempenho satisfatório em todos os jogos. A Nvidia diz que, em NBA 2K27, mesmo a 5060 tem fôlego de sobra. A conferir.

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Talvez o DLSS 5 ainda possa evoluir no aspecto performance. De toda forma, com o mercado abalado pela crise da memória RAM, as placas de vídeo estão muito caras, inibindo upgrades – e isso significa que o novo algoritmo deve levar algum tempo até chegar à realidade do jogador médio. Ele volta a colocar a Nvidia na frente da rival AMD (que havia conseguido alcançá-la, introduzindo seu próprio algoritmo de upscaling por IA, em agosto de 2025).

O DLSS 5 pode transformar profundamente a indústria de games. Lembra do vídeo de GTA VI divulgado semana passada, que impressionou pela riqueza visual? Ele é assim porque a Rockstar Games, criadora de GTA, fez um investimento gigantesco no projeto – a empresa não divulga o orçamento, mas fala-se em mais de US$ 1 bilhão, com milhares de pessoas trabalhando no jogo por mais de cinco anos.

Um poder de fogo que outros games dificilmente conseguirão igualar. Mas, com o DLSS 5, ele deixa de ser necessário: a inteligência artificial faz o trabalho de deixar os gráficos fotorrealistas. Isso significa que os games triple A, de alto orçamento, poderão ascender a um nível gráfico próximo ao de GTA VI – e os jogos indie, de baixo orçamento, também poderão dar um salto.

O efeito mais benéfico para a indústria de games talvez nem seja esse, mas outro: a possibilidade de voltar a fazer jogos gastando menos, com equipes menores, como ocorria na década de 2010. Com isso, mais títulos serão lançados, com menor dependência de fórmulas blockbuster e mais espaço para a liberdade criativa. Tomara que sim.