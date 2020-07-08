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Bruno Garattoni

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Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.
Saúde

DNA neandertal pode estar ligado a casos graves de covid-19

Sequência genética que o Homo sapiens herdou há 50 mil anos, e hoje está presente em 4% a 30% das pessoas, pode triplicar o risco de desenvolver forma mais agressiva da doença, aponta estudo

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jul 2020, 17h25 | Atualizado em 5 set 2024, 09h07
DNA neandertal pode estar relacionado à covid-19
 (FrankRamspott/Getty Images)
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DNA neandertal pode estar ligado a casos graves de covid-19 Priorizar nos meus resultados Google

Sequência genética que o Homo sapiens herdou há 50 mil anos, e hoje está presente em 4% a 30% das pessoas, pode triplicar o risco de desenvolver forma mais agressiva da doença, aponta estudo

Os neandertais foram extintos, mas um pedaço deles continuou conosco: 1,5% a 2% do DNA humano veio do Homo neanderthalensis, que se reproduziu com a nossa espécie. Agora, 50 mil anos depois, essa herança pode estar relacionada à covid-19. É a conclusão de cientistas do Instituto Max Planck, na Alemanha, e da Universidade de Karolinska, na Suécia, que analisaram o código genético de 3.199 doentes hospitalizados com o novo coronavírus e identificaram um padrão: as pessoas que possuem um haplótipo (conjunto de variações) em seis genes, todos localizados no cromossomo 3, têm 300% mais chance de desenvolver covid-19 severa

Essa alteração está presente em 4% dos americanos, 8% dos europeus e 30% da população do sudeste asiático – e veio de um neandertal. Ela foi identificada no Vindija 33.19, conjunto de restos mortais de um H. neanderthalensis que viveu há 50 mil anos na caverna de Vindija, na Croácia. A descoberta pode ajudar a explicar o maior dos mistérios do Sars-CoV-2: por que ele mata determinadas pessoas, mas causa sintomas leves (ou indetectáveis) em outras.   

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No final de maio, um estudo publicado por cientistas ingleses também havia encontrado uma associação entre características genéticas e suscetibilidade ao novo coronavírus. O trabalho avaliou dados genéticos de 383 mil pessoas (previamente coletados na UK Biobank, uma base que reúne informações de saúde da população), e constatou: os indivíduos que possuem o alelo (versão) e4 do gene APOE correm 129% mais risco de desenvolver quadros graves de covid-19

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Os dois estudos apontam correlação entre determinadas mutações e a severidade da doença, mas não determinam causalidade nem fornecem uma explicação – o mecanismo biológico envolvido, supondo que exista um, ainda é desconhecido. Mas trabalhos anteriores apresentam uma pista: o alelo e4, que 10% a 15% das pessoas têm, parece facilitar a ação de outros vírus, como o HSV-1 (da herpes), o HCV (hepatite tipo C) e o HIV. 

 

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