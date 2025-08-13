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Bruno Garattoni

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Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.
Tecnologia

“Drag x Drive” aproveita bem novo modo de controle do Switch 2

Jogo de basquete em cadeira de rodas utiliza o modo mouse, em que você arrasta os joy-cons sobre uma superfície; leia review

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 ago 2025, 15h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h15
game-nintendo-switch2
 (Nintendo/Reprodução)
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“Drag x Drive” aproveita bem novo modo de controle do Switch 2 Priorizar nos meus resultados Google

Os controles destacáveis do Nintendo Switch 2 também funcionam como mouse: basta deslizá-los horizontalmente sobre alguma superfície. “Drag x Drive”, que será lançado amanhã para o console, é o primeiro game inteiramente baseado nesse modo. Nele você é um robô jogador de basquete em cadeira de rodas, e disputa partidas contra bots ou outras pessoas. 

Para movimentar a cadeira, é só deslizar os dois controles para frente; para fazer curvas, você desliza apenas um deles. A velocidade da cadeira depende da intensidade com que você faz esse movimento. Para arremessar a bola, você levanta um dos joy-cons (o esquerdo ou o direito, se você for canhoto ou destro) e faz o gesto de arremesso no ar – uma mecânica que lembra os jogos do Nintendo Wii.

Os controles são precisos e respondem bem – inclusive com resposta háptica, uma vibração que simula o movimento das rodas da cadeira. Na prática, acaba sendo melhor deslizar os joy-cons sobre as pernas da calça do que fazer isso sobre uma superfície rígida, como uma mesa (como você tem de levantar e reposicionar os controles após cada “empurrada”, isso faz um certo barulho sobre a mesa).

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As laterais das quadras são half-pipes, como em pistas de skate. Você pode subir nelas com a cadeira para tomar impulso e fazer manobras, o que torna as partidas mais intensas. Você pode selecionar entre três tipos de jogador: armador, ala ou pivô, cada um com características melhores ou piores (como velocidade, passe, precisão etc).

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“Drag x Drive” pode ser jogado com outras pessoas, online (sejam amigos ou desconhecidos) ou sozinho – mas não tem um “modo campanha”, com objetivos a serem alcançados. É um jogo mais simples, o que se reflete em seu preço menor. Ele é original, explora bem o modo mouse do Switch 2, tem o mérito da temática inclusiva – e, o que mais importa, é divertido.  

“Drag x Drive” será lançado amanhã, na loja do Nintendo Switch 2, por R$ 119,90. 

 

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TAGS:
Games
Nintendo
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