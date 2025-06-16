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Bruno Garattoni

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.

“Dune: Awakening” captura bem a essência da franquia

Jogo de mundo aberto simula a sobrevivência em Arrakis, com água escassa e sol letal; game estreia com sucesso, reunindo mais de 120 mil jogadores simultâneos online; leia review

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2025, 16h00 | Atualizado em 16 jun 2025, 16h04
Fotografia do jogo Dune: Awakening. Personagens no deserto lutando contra um vermes de areia.
 (Funcom/Divulgação)
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“Dune: Awakening” captura bem a essência da franquia Priorizar nos meus resultados Google

Já houve games baseados em Duna, mas eles foram lançados há muito tempo, entre 1992 e 2001 – muito antes da redescoberta da saga pelo público, com os bons filmes dirigidos por Denis Villeneuve. Agora, finalmente a franquia ganha um jogo à altura: Dune: Awakening, que foi desenvolvido pelo estúdio norueguês Funcom e lançado na semana passada para PC (versões para PlayStation e Xbox estão previstas para o ano que vem). 

Você é um prisioneiro, que é enviado a Arrakis -o planeta deserto de Duna– por razões não muito claras. Ao chegar lá, ocorre uma reviravolta e o seu objetivo imediato passa a ser a sobrevivência. Você tem de procurar água, extremamente escassa, e tentar ficar na sombra (minutos de exposição ao sol já podem ser letais) enquanto vai coletando objetos, que usa para montar armas e outros itens. 

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Essa combinação de ambiente hostil e busca desesperada por recursos simula bem a sensação de estar no mundo de Duna. O sistema de crafting (coleta e criação de itens) também é bom: consegue ser rico, com muitas variações de objetos e ferramentas, e ao mesmo tempo fácil de manejar (o que nem sempre é o caso nos games do tipo). 

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Os gráficos do jogo são adequados, embora não excepcionais, e não houve bugs durante nossos testes. Com um porém: foi necessário atualizar o driver da minha placa de vídeo, uma RTX 3080 Ti, com uma “hotfix” no site da Nvidia (o próprio jogo me apontou o link). Feito isso, o desempenho foi tranquilo. 

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O principal ponto fraco do game está no sistema de combate, que poderia ser um pouco melhor (as armas são meio fracas, principalmente nas primeiras horas de jogo). Mas como o foco é a sobrevivência, e não o combate em si, tudo bem.  

Fotografia do jogo Dune: Awakening. Personagens no deserto com seus veículos.
(Funcom/Divulgação)
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Dune: Awakening é um MMORPG, ou seja, você pode encontrar outros jogadores enquanto perambula por Arrakis. Mas o mundo é vasto e isso não ocorre com frequência, mesmo considerando a alta popularidade do game – no momento em que escrevo este texto, ele está com mais de 120 mil jogadores simultâneos. Isso o coloca na sétima posição entre os games mais jogados da Steam – à frente de medalhões como Apex Legends, Rainbow Six e GTA V.

A popularidade se deve, além da boa qualidade do jogo, a seu preço mais acessível

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(veja abaixo), abaixo do normalmente cobrado por títulos similares. Dune: Awakening faz justiça ao universo de Duna. Traz ambientação envolvente, boa quantidade de conteúdo, e missões que traduzem bem a sensação de estar em Arrakis. 

Dune: Awakening está disponível para PC (Steam) por R$ 179.

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TAGS:
Ficção científica
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