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Bruno Garattoni

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Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.
Ciência

Empresa promete internet espacial 6.000 vezes mais rápida que a Starlink

Blue Origin, do fundador da Amazon, anuncia constelação de satélites que transmitem dados por feixes de laser - e poderão alcançar velocidades de até 6 terabytes por segundo

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jan 2026, 16h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h32
Imagem do logo da Terawave.
 (Blue Origin/Divulgação)
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Empresa promete internet espacial 6.000 vezes mais rápida que a Starlink Priorizar nos meus resultados Google

A empresa espacial Blue Origin anunciou que, a partir do quarto trimestre de 2027, irá começar a formar uma constelação de satélites para operar um novo serviço de internet: o TeraWave, que promete conexões de até 6 terabytes por segundo – 1.000 vezes mais do que a velocidade máxima prometida pela Starlink e pelo novo serviço Amazon Leo.   

Segundo a Blue Origin, a constelação do TeraWave, que se destina ao uso empresarial, será formada por 5.408 satélites, distribuídos pela órbita terrestre baixa (a até 800 km de altitude) e pela órbita terrestre média (entre 2.000 km e 35 mil km de altitude). 

Desses satélites, 5.280 ficarão na órbita baixa (LEO, na sigla em inglês). Eles irão operar transmitindo e recebendo ondas de radiofrequência, como os satélites atuais, e terão velocidade de até 144 Gbps. 

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Infográfico do satelite da Terawave.
Diagrama da constelação do serviço TeraWave. (Blue Origin/Divulgação)

Os 128 satélites restantes serão posicionados na órbita média (MEO) e se comunicarão por feixes de laser – eles é que poderão alcançar 6 terabytes. Segundo a Blue Origin, essa velocidade será alcançável em qualquer ponto do planeta.

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O TeraWave será simétrico, com velocidades idênticas para download e upload, o que é importante para uso corporativo. Segundo a Blue Origin, a constelação terá banda suficiente para atender 100 mil empresas.

Um porém é que o modo de altíssima velocidade deverá ter latência (demora para responder a comandos e iniciar transferências de dados) mais elevada, já que utiliza satélites mais distantes da Terra. De acordo com a Blue Origin, ele servirá para transferir grandes quantidades de dados entre datacenters distantes, que não estejam diretamente conectados por fibra óptica.

A Blue Origin não divulgou os planos e preços do serviço, nem um cronograma detalhado da montagem da constelação de satélites. A empresa, que foi fundada no ano 2000 e pertence ao bilionário Jeff Bezos, também disputa com a SpaceX o mercado de lançamentos espaciais: está desenvolvendo uma família de foguetes pesados, a New Glenn, e o veículo reutilizável New Shepard, que poderá ser utilizado para turismo espacial.  

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satélites
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