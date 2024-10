Google lança plano de ligações e internet para celular a partir de US$ 20; veja como ele é

O serviço se chama Project Fi, e por enquanto só funciona nos Estados Unidos – e em um único celular, o Nexus 6. Você paga US$ 20 por mês, e tem direito a ligações e SMS ilimitados e acesso a 1 milhão de hotspots Wi-Fi espalhados pelo país. A internet é cobrada à parte, de acordo com o que você usar: cada 1 GB sai por US$ 10. Se você não usar toda a franquia, o Google devolve parte do seu dinheiro (nas operadoras tradicionais, a franquia é perdida ou acumula para o mês seguinte). O serviço usa as redes das operadoras Sprint e T-Mobile, ou seja, o Google não está montando uma infraestrutura própria – coisa que tem feito no serviço Google Fiber, de internet residencial.

É um lançamento interessante, mas o preço não é o maior atrativo: existem opções mais baratas. O mais importante é que o Google controla a rede, e pode definir como cada coisa se comporta dentro dela (liberando tráfego grátis para o Waze na hora do rush, por exemplo). Na prática, esse controle pode ser bom ou ruim. Mas o fato é que avança sobre a chamada neutralidade da rede, um conceito que tem sido muito defendido nos últimos anos – inclusive pelo governo dos EUA (e é garantido, no Brasil, pelo Marco Civil da Internet). Vamos ver os proximos capítulos.