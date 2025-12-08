Google troca títulos de reportagens por versões geradas por IA

O Google Discover é uma página de conteúdo online que aparece ao deslizar o dedo para a direita na tela inicial dos celulares Android. No último ano, com a forte queda no tráfego da web (devido à inclusão de IA nas buscas do Google), o Discover passou a ter um papel mais relevante – ele é um dos últimos lugares onde sites jornalísticos ainda podem grandes volumes de cliques. Mas há um porém: o Google começou a mudar os títulos das reportagens que aparecem no Discover, trocando-os por versões geradas por IA.

Além de representar uma adulteração do conteúdo, isso pode resultar em distorções grosseiras. Foi o que constatou o site The Verge, que capturou alguns exemplos. “Jogadores de BG3 exploram crianças”, alegou um dos títulos gerados pela IA do Google. Na verdade, o texto a que ele se refere fala sobre um truque, no jogo Baldur’s Gate 3, que permite gerar personagens invencíveis. Não se trata de abuso infantil, como sugere o título.

Em outro caso, o Google Discover publicou o título: “Revelado o preço da Steam Machine”. O link apontava para uma análise do site Ars Technica sobre essa máquina, um híbrido de PC e console que será lançado pela Valve. O título original era totalmente diferente (“A Steam Machine pode parecer um console, mas não espere que tenha o preço de um”), e a reportagem não informa o preço – que ainda não foi divulgado pela Valve, e é a grande incógnita envolvendo o produto. O título gerado por IA era uma mentira, pura e simples.

A reportagem do The Verge cita outros exemplos de títulos gerados pela IA, que variam do enganoso (“GPU da AMD supera Nvidia”) ao bobo (“Desenvolvedores da Microsoft usam IA”). Ao rolar a página do Discover, o leitor não é avisado de que os títulos foram gerados por IA; isso só acontece se ele clicar em “veja mais” para expandir algum.

Questionado pelo The Verge, o Google afirmou que os títulos gerados por IA são “um pequeno experimento de interface, para um grupo de usuários do Discover”, com o objetivo de tornar as manchetes “mais fáceis de digerir”. Por enquanto, os títulos sintéticos estão restritos ao Discover dos EUA; a versão brasileira parece respeitar os títulos escritos por seus autores.