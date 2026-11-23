GTA VI. Você provavelmente já sabe que o game, lançado na última quinta-feira (19), está à altura do hype: é incrível, imperdível, nota 99 no site Metacritic. O que você talvez não saiba (ou, se estiver jogando, tenha se surpreendido com) é o quão diferente ele é, no ritmo. GTA VI é cadenciado – e, em diversos momentos, propositalmente lento.

Você tem que pintar uma parede, passar no supermercado, levar o carro no mecânico. Vai ao banco, faz exercícios, responde mensagens no celular. Pega trânsito. Às vezes precisa chamar um táxi, e aí o motorista dirige bem devagar (dá para acionar o fast travel, mas isso tem um valor proibitivo, 100 dólares).

Em alguns pontos da história, esse ritmo tem propósito narrativo. Você é obrigado, por exemplo, a perder tempo jogando um art game terrível, em que um tal de Johannes Zuch criou e dirigiu tudo, com péssimos resultados. É a Rockstar, autora de GTA VI, satirizando a arrogância e a inépcia alheia. De vez em quando, ela faz você parar para rir da sociedade.

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Mas GTA VI é cadenciado, principalmente, porque é naturalista: tenta reproduzir, da forma mais pura e transparente possível, o ritmo da vida real. Ele parece lento até que, após as primeiras horas, você desacelera. Passa a viver em Vice City, realmente imerso, sem a pressa de completar objetivos típica de qualquer outro game.

Assim que isso acontece, outro elemento surpreendente começa a se destacar: o tom. GTA foi ficando mais maduro ao longo dos anos; evoluiu de um joguinho quase rudimentar de roubo de carros, com gráficos 2D, para uma simulação rica e complexa. Mas, em GTA VI, esse processo alcança um plano até então inexplorado: a moral dos personagens, e do jogador.

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Ainda dá (embora a Rockstar tenha decidido impedir certas coisas, como prostituição ou roubar carros no bairro dos protagonistas) para tocar o terror. Mas, eis o ponto, você não vai querer. Tudo é tão realista que acaba levando o jogador a se comportar de maneira realista – e tentar fazer o que precisa ser feito correndo o menor risco possível.

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As personalidades e o desenvolvimento dos dois protagonistas, Jason e Lucia (interpretados por Dylan Rourke e Manni L. Perez), vão conduzindo a isso. Até que você se surpreende ao perceber que, mesmo em plena rotina de crimes, está tentando agir de forma responsável. E esse contraste torna as missões, que incluem ótimas sequências de loucura e caos, ao melhor estilo GTA, ainda mais divertidas.

Talvez seja essa -não o mundo gigantesco, a história bem contada ou os gráficos incríveis- a maior qualidade de GTA VI. Fazer o jogador desacelerar, e se comportar como se estivesse na vida real – só que em outra vida, na surreal e delirante Vice City.

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GTA VI está disponível para PlayStation 5 e Xbox Series X/S, por R$ 449,90. Também é vendido em versão física, numa caixinha com código para download (R$ 418 na Amazon).