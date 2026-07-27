“Halo: Campaign Evolved” revisita bem o maior clássico do Xbox

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O remake de “Halo: Combat Evolved”, um marco dos games que popularizou o FPS em consoles, chega 25 anos depois. “Halo: Campaign Evolved” traz gráficos deslumbrantes com Unreal Engine 5 e a campanha original, que permanece soberba. Descubra os pontos altos e ajustes necessários antes de jogar essa releitura essencial.

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Em 15 de novembro de 2001, a Microsoft colocou no mercado seu primeiro console de games, o Xbox. O nome deriva da expressão “DirectX box”: a máquina, baseada em hardware de PC, era compatível com a API gráfica DirectX – ou seja, ela seria capaz de rodar games do Windows (mediante uma adaptação mínima desses softwares). Uma proposta bem diferente dos consoles da época, que usavam chips, softwares e ferramentas de desenvolvimento próprias. Era impossível prever se aquilo daria certo.

Deu. E foi graças a um dos 19 jogos lançados com o Xbox: o game de tiro Halo: Combat Evolved, criado pela produtora americana Bungie. Halo mostrou que era possível e divertido jogar um shooter em um console, usando o controle (algo que, até então, só se fazia bem no PC, com mouse e teclado). Também tinha gráficos bonitos, ótimos combates e uma história bem elaborada.

Mais do que um grande sucesso, foi um marco, que inspirou todos os shooters que vieram depois. E originou uma das maiores franquias da indústria de games, com várias continuações e mais de 81 milhões de cópias vendidas. Halo se tornou um dos símbolos do Xbox.

Agora, 25 anos depois, ganha um remake: Halo: Campaign Evolved, que será lançado amanhã (28) para Xbox Series X/S, PC e, sinal dos tempos, também para o PlayStation 5. O remake foi produzido pelos Halo Studios, da Microsoft, usando a plataforma de desenvolvimento Unreal Engine 5. O jogo aproveita bem as possibilidades gráficas da UE5, com cenários e efeitos visuais belíssimos.

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Também herdou um problema típico dela, o traversal stutter: uma “engasgadinha” que o jogo dá quando você cruza certos pontos do mapa. Mas esse efeito, durante nossos testes (no PC, com uma placa de vídeo RTX 3080 Ti), foi relativamente raro e não chegou a incomodar.

O controle, sim. Na configuração padrão, a mira é estranhamente lenta e imprecisa – parece que você está tentando atirar no espaço, numa situação de microgravidade. Felizmente, dá para consertar isso: basta ir aos menus de configuração do jogo, ajustar a sensibilidade horizontal e vertical para 6,0 e a aceleração de mira para 8. Daí fica perfeito.

Outro porém envolvendo o controle é que, durante nossos testes, o jogo travou algumas vezes por causa dele (tanto com um 8bitdo Ultimate 2 quanto com um controle de Xbox 360).

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A campanha de Halo: Campaign Evolved dura cerca de 10 horas e pode ser jogada sozinho ou em modo cooperativo, com até três amigos. Até hoje, 25 anos depois, ela continua soberba: desde a sequência de abertura, empolgante, até a última fase, que está entre os melhores desfechos da História dos games. O remake tem três fases bônus, que podem ser jogadas após completar a campanha principal, e também são boas.

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Por outro lado, ele não oferece um modo multiplayer moderno, com batalhas online entre jogadores. Ou seja, depois que você conclui a campanha, o interesse meio que acaba (dá para randomizar os inimigos, as armas e algumas condições das fases, mas é só).

Isso faz de Halo: Campaign Evolved uma boa pedida para jogar no serviço Game Pass, onde ele está disponível de graça. Se você gosta de jogos de tiro, é praticamente obrigatório – tanto pela relevância histórica quanto por mostrar, em suas qualidades, tudo o que um bom shooter deveria ter.

Halo: Campaign Evolved será lançado amanhã (28/7) para PC, Xbox Series X/S e PlayStation 5. Estará disponível gratuitamente para assinantes do serviço Game Pass. Também será vendido avulso, por R$ 249.