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Bruno Garattoni

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.
Ciência

“Halo: Campaign Evolved” revisita bem o maior clássico do Xbox

Jogo é um remake do primeiro "Halo", que revolucionou os games de tiro e colocou o console da Microsoft no mapa em 2001; nova versão, que também sairá para PlayStation, impressiona pelos bons gráficos; leia análise

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jul 2026, 16h00
Close-up do Master Chief de Halo, com armadura verde-oliva desgastada e visor dourado refletindo uma luz branca, em fundo escuro
 (Microsoft/Divulgação)
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“Halo: Campaign Evolved” revisita bem o maior clássico do Xbox Priorizar nos meus resultados Google

Em 15 de novembro de 2001, a Microsoft colocou no mercado seu primeiro console de games, o Xbox. O nome deriva da expressão “DirectX box”: a máquina, baseada em hardware de PC, era compatível com a API gráfica DirectX – ou seja, ela seria capaz de rodar games do Windows (mediante uma adaptação mínima desses softwares). Uma proposta bem diferente dos consoles da época, que usavam chips, softwares e ferramentas de desenvolvimento próprias. Era impossível prever se aquilo daria certo.

Deu. E foi graças a um dos 19 jogos lançados com o Xbox: o game de tiro Halo: Combat Evolved, criado pela produtora americana Bungie. Halo mostrou que era possível e divertido jogar um shooter em um console, usando o controle (algo que, até então, só se fazia bem no PC, com mouse e teclado). Também tinha gráficos bonitos, ótimos combates e uma história bem elaborada.

Mais do que um grande sucesso, foi um marco, que inspirou todos os shooters que vieram depois. E originou uma das maiores franquias da indústria de games, com várias continuações e mais de 81 milhões de cópias vendidas. Halo se tornou um dos símbolos do Xbox.

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Agora, 25 anos depois, ganha um remake: Halo: Campaign Evolved, que será lançado amanhã (28) para Xbox Series X/S, PC e, sinal dos tempos, também para o PlayStation 5. O remake foi produzido pelos Halo Studios, da Microsoft, usando a plataforma de desenvolvimento Unreal Engine 5. O jogo aproveita bem as possibilidades gráficas da UE5, com cenários e efeitos visuais belíssimos.

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Também herdou um problema típico dela, o traversal stutter: uma “engasgadinha” que o jogo dá quando você cruza certos pontos do mapa. Mas esse efeito, durante nossos testes (no PC, com uma placa de vídeo RTX 3080 Ti), foi relativamente raro e não chegou a incomodar.    

O controle, sim. Na configuração padrão, a mira é estranhamente lenta e imprecisa – parece que você está tentando atirar no espaço, numa situação de microgravidade. Felizmente, dá para consertar isso: basta ir aos menus de configuração do jogo, ajustar a sensibilidade horizontal e vertical para 6,0 e a aceleração de mira para 8. Daí fica perfeito. 

Outro porém envolvendo o controle é que, durante nossos testes, o jogo travou algumas vezes por causa dele (tanto com um 8bitdo Ultimate 2 quanto com um controle de Xbox 360). 

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Visão em primeira pessoa de um jogo de tiro, com uma arma futurista em primeiro plano e um inimigo flutuante roxo ao centro da mira. O cenário é uma caverna gelada com formações rochosas escuras e estalactites de gelo, iluminada por uma luz azulada. Elementos da interface do jogo, como radar e contagem de munição, são visíveis
(Microsoft/Divulgação)

A campanha de Halo: Campaign Evolved dura cerca de 10 horas e pode ser jogada sozinho ou em modo cooperativo, com até três amigos. Até hoje, 25 anos depois, ela continua soberba: desde a sequência de abertura, empolgante, até a última fase, que está entre os melhores desfechos da História dos games. O remake tem três fases bônus, que podem ser jogadas após completar a campanha principal, e também são boas.  

Cena de jogo com três personagens futuristas em combate. Um soldado verde está de costas, atirando raios roxos em dois inimigos: um vermelho e outro azul, ambos com armaduras brilhantes. Um terceiro inimigo, de armadura dourada, está caído no chão, com uma arma roxa ao lado. O cenário é uma estrutura metálica escura com detalhes luminosos azuis
(Microsoft/Divulgação)
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Por outro lado, ele não oferece um modo multiplayer moderno, com batalhas online entre jogadores. Ou seja, depois que você conclui a campanha, o interesse meio que acaba (dá para randomizar os inimigos, as armas e algumas condições das fases, mas é só). 

Isso faz de Halo: Campaign Evolved uma boa pedida para jogar no serviço Game Pass, onde ele está disponível de graça. Se você gosta de jogos de tiro, é praticamente obrigatório – tanto pela relevância histórica quanto por mostrar, em suas qualidades, tudo o que um bom shooter deveria ter.

Halo: Campaign Evolved será lançado amanhã (28/7) para PC, Xbox Series X/S e PlayStation 5. Estará disponível gratuitamente para assinantes do serviço Game Pass. Também será vendido avulso, por R$ 249. 

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