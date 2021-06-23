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Bruno Garattoni

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Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.
Saúde

Homem ficou com o coronavírus no organismo por 218 dias

Paciente de 40 anos, que foi internado em São Paulo, tinha o sistema imunológico debilitado; isso levou à persistência do vírus, que sofreu 13 mutações dentro do corpo dele; infecções superprolongadas podem ser a origem de novas variantes do Sars-CoV-2

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jun 2021, 16h52 | Atualizado em 6 set 2024, 09h31
Paciente com covid-19 sendo tratado em UTI.
 (Alvaro Calvo/Getty Images)
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Homem ficou com o coronavírus no organismo por 218 dias Priorizar nos meus resultados Google

Paciente de 40 anos, que foi internado em São Paulo, tinha o sistema imunológico debilitado; isso levou à persistência do vírus, que sofreu 13 mutações dentro do corpo dele; infecções superprolongadas podem ser a origem de novas variantes do Sars-CoV-2

Em novembro do ano passado, o caso de um homem de 45 anos chamou a atenção da comunidade científica. Esse paciente, que foi tratado num hospital de Boston, ficou com o Sars-CoV-2 no organismo durante 154 dias – e o vírus sofreu 66 mutações no corpo dele. Agora, um grupo de pesquisadores da USP, dos hospitais Sírio-Libanês e Nove de Julho, da Imperial College London e da Universidade de Oxford relatou um caso similar, mas com infecção ainda mais prolongada: um brasileiro, de aproximadamente 40 anos, que ficou com o coronavírus durante 218 dias.

Assim como o paciente americano, o brasileiro estava com o sistema imunológico prejudicado – pois tinha passado por um tratamento contra linfoma (câncer do sistema linfático). Os pesquisadores brasileiros redigiram um artigo científico descrevendo o caso.

Em setembro de 2020, seis meses após o tratamento de câncer, o paciente tem febre, dor de cabeça e dores no corpo. Procura um médico, e testa positivo para o Sars-CoV-2. Recebe dois antibióticos (eles servem para conter a pneumonia bacteriana secundária, que pode se manifestar em pulmões feridos pelo coronavírus) e volta para casa. Mas os sintomas pioram e ele procura um hospital, onde é internado. Nesse momento, sua taxa de oxigenação no sangue é de apenas 87%. 

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O homem melhora e, no final do mês, tem alta do hospital. Mas, alguns dias depois, volta a apresentar sintomas – cansaço, dor no peito e dificuldade em respirar – e é novamente internado.  Piora bastante e chega a ser entubado. Apesar disso, ele se recupera mais uma vez, e tem alta do hospital após três meses. 

Alguns dias depois, os sintomas voltam (febre e falta de ar), e ele é internado mais uma vez. Neste momento, a batalha do paciente com a Covid já supera quatro meses. A doença está no 134o. dia, com testes de coronavírus (realizados nos dias 6, 77 e 128) sempre dando positivo. O caso passa a ser acompanhado com ainda mais atenção – e o homem é submetido a exames de Sars-CoV-2 nos dias 134, 141, 148, 155, 162, 169, 196 e 218. Todos apontam a presença do vírus. Em nenhum momento o homem desenvolve anticorpos contra o vírus. 

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Os cientistas analisaram geneticamente as amostras dos dias 6, 77, 134, 168 e 196. Todas pertencem à linhagem B.1.128, que é comum no Brasil, mas o vírus acumula mutações durante o decorrer da doença: são ao todo 13, sendo 4 “sinônimas” (não alteram a estrutura do vírus) e 9 “não-sinônimas” (mutações que trocam ou eliminam aminoácidos do vírus, e portanto modificam sua estrutura e funcionamento). 

O resultado é uma variante única, que se originou dentro do corpo do paciente. Esse fenômeno pode representar um risco epidemiológico: se a pessoa transmitir o vírus para outras (inclusive médicos ou enfermeiros, caso esteja internada), pode introduzir uma nova variante na sociedade. No caso do paciente brasileiro, não há sinais de que isso tenha ocorrido. 

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Desde o surgimento das primeiras mutações do Sars-CoV-2, no ano passado, os pacientes com comprometimento imunológico são considerados possíveis focos de novas variantes. Isso porque, neles, o corpo não consegue eliminar o vírus, que passa longos períodos se replicando – e tendo oportunidades para acumular mutações. 

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Coronavírus
Covid-19
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