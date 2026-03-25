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Bruno Garattoni

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Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.
Ciência

Huawei FreeBuds Pro 5 impressionam pela relação custo-benefício

Fones tem boa ergonomia, ótimo som, excelente cancelamento de ruído - e serão lançados a R$ 800, menos da metade do preço dos concorrentes; leia review

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 mar 2026, 18h00
Fotografia dos fones Huawei FreeBuds Pro 5.
 (Huawei/Divulgação)
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Huawei FreeBuds Pro 5 impressionam pela relação custo-benefício Priorizar nos meus resultados Google

Nos últimos anos, a Huawei lançou ótimos fones true wireless: tanto os FreeBuds Pro 4 quanto os Freebuds 6i aliavam boa qualidade de som a um excelente sistema de cancelamento ativo de ruído (ANC), igualando e até superando os modelos topo de linha de outras marcas. Ocorre que, no Brasil, a Huawei ainda não tem o mesmo “reconhecimento de marca” que a Samsung, por exemplo. Isso significa que, se o consumidor encontrar fones dessas duas empresas pelo mesmo preço, tenderá a escolher o coreano. 

Talvez por isso, a empresa chinesa adotou uma estratégia agressiva com os novos FreeBuds Pro 5: cortar o preço pela metade. Eles estão em pré-venda, na loja oficial da Huawei na Shopee, por R$ 827 – segundo a empresa, cairão para R$ 799 no dia do lançamento, 4/abril. Isso é menos da metade do valor dos novos Galaxy Buds 4 Pro, da Samsung (R$ 1.889) e dos AirPods Pro 3 (R$ 2.179).

Por esse preço (segundo a Huawei, uma oferta temporária; depois ele subirá para R$ 1.699), não há muito o que discutir: os FreeBuds Pro 5 são uma escolha imbatível. 

Sua caixinha parece bastante a da geração anterior, com uma diferença: a textura do plástico, que agora é levemente aveludada e agradável ao toque. Lembra pedra-sabão. Os fones em si aperfeiçoam uma ergonomia que já era boa: eles são um pouquinho menores que os Pro 4, e se encaixam melhor às orelhas. Por outro lado, os FreeBuds Pro 5 só vêm com ponteiras de silicone – o fabricante não envia mais as ponteiras de espuma, que vinham com o Pro 4 e aumentam um pouco o isolamento acústico.

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Mas tudo bem. Na prática, o cancelamento de ruídos dos FreeBuds Pro 5 é excelente. Não alcança o nível extremo dos Galaxy Buds 4 Pro, mas chega perto – e está bem acima do ANC oferecido por fones mais modestos. 

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Fotografia dos fones Huawei FreeBuds Pro 5.
(Huawei/Divulgação)

A qualidade de som também é ótima. Os fones têm dois alto-falantes por lado e um som claro, com boa separação instrumental. O afinamento padrão é ok, com razoável equilíbrio tonal entre os sons graves e agudos – que fica melhor se você selecionar o preset “Clássico” ou mexer um pouco no equalizador, de 10 bandas. 

Como em anos passados, o aplicativo da Huawei não está disponível na Play Store, do Google, devido a sanções impostas contra a empresa no primeiro governo Trump. Mas o aplicativo (que curiosamente está presente na App Store do iPhone) é tranquilo de instalar: basta escanear o QR code impresso na embalagem dos fones.  

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Fotografia dos fones Huawei FreeBuds Pro 5.
(Huawei/Divulgação)

O aplicativo é bem desenhado, estável e cheio de recursos. Além do equalizador e dos modos de cancelamento de ruído, ele serve para configurar o Áudio Espacial (no qual a música parece vir da sua frente, não de dentro da sua cabeça) e os controles de volume e reprodução por toques nos fones – que são precisos e eficientes. 

O app também permite selecionar o codec (formato de compressão de dados Bluetooth) usado pelos fones. Além dos codecs tradicionais, os FreeBuds Pro 5 são compatíveis com dois de alta resolução: o L2HC, da própria Huawei (que transmite dados a até 2,3 Mbps), e o LDAC, desenvolvido pela Sony (com banda máxima de 990 Kbps). 

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Eles permitem que o som seja transmitido “sem perdas”, ou seja, com pouca ou nenhuma compressão de dados. Isso é bom, mas não faz tanta diferença quanto pode parecer. Para a maioria das pessoas, é muito difícil ou impossível perceber diferenças sonoras entre os codecs “normais” (como o AAC, no caso dos fones da Huawei) e os codecs de alta taxa de bits – que têm o efeito colateral de gastar muito mais energia. 

Fotografia dos fones Huawei FreeBuds Pro 5.
(Huawei/Divulgação)

Usando o codec normal, a bateria dos FreeBuds Pro 5 durou aproximadamente 7 horas durante nossos testes, com o cancelamento de ruído ativado (1h a mais que o estimado pela Huawei). Já com o codec LDAC, foram 4h20. Compensa sacrificar quase metade da autonomia em busca de uma melhoria ilusória, que você nem irá perceber – e que, caso note algo, poderá ser efeito placebo? Isso vale para todos os fones Bluetooth, não só os FreeBuds. 

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Os FreeBuds Pro 5 têm conexão multiponto, ou seja, podem ser pareados a dois dispositivos, como o seu notebook e celular, entre os quais alternam automaticamente. Diferentemente dos Galaxy Buds Pro 4, nos quais a Samsung usou uma tecnologia própria para implementar essa função, os fones da Huawei têm multiponto tradicional – e ele funciona impecavelmente bem. 

Os novos fones da Huawei são ótimos. Estão no mesmo nível dos modelos topo de linha das outras marcas, com boa ergonomia, ótimo som, excelente ANC – e ao preço de lançamento, R$ 800, uma relação custo-benefício sem igual. 

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