“Lumines Arise” reinventa puzzle japonês inspirado em “Tetris”

Em 2018, a produtora Enhance Games lançou Tetris Effect: uma reinterpretação do clássico Tetris, com visual meio psicodélico e músicas empolgantes, sincronizadas com o ritmo do jogo. O resultado ficou excelente, o game ganhou prêmios e versões para várias plataformas – incluindo headsets de realidade virtual, como o Meta Quest e o PS VR2 (no qual é um dos melhores games).

Agora, a empresa nipo-americana está lançando Lumines Arise, para PlayStation 5 e PC, que segue a mesma linha: dá esse tratamento a Lumines, um puzzle criado em 2004 pelo japonês Tetsuya Mizuguchi. Ele é parecido com Tetris; você tem de agrupar peças que vão aparecendo na tela. A principal diferença é que, em vez de encaixá-las, aqui o objetivo é formar grupos com pelo menos quatro peças da mesma cor. Quando isso acontece, elas desaparecem da tela, liberando espaço.

Outra particularidade é que as peças agrupadas não somem de imediato; isso só acontece alguns segundos depois, quando uma barra horizontal passa por elas (veja no vídeo acima), o que aumenta o grau de dificuldade do jogo.

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Lumines Arise é graficamente bem intenso, com muitos elementos e efeitos visuais envolvendo a área de jogo (em alguns momentos, até se sobrepondo a ela). Vai um pouco além, nesse aspecto, do que o já vigoroso Tetris Effect. O novo game também é compatível com headsets de realidade virtual (o PS VR2, no PlayStation 5, e o Meta Quest, no PC), que aumentam drasticamente a sensação de imersão.

O jogo traz um modo campanha com 36 fases, que vão ficando progressivamente mais difíceis, além de 60 “missões” (em que você deve cumprir objetivos específicos, como agrupar sequências de blocos de determinadas cores) e o modo multiplayer, no qual dá para competir por pontuação ou jogar diretamente contra outra pessoa – conforme você vai completando e removendo blocos da sua tela, eles vão aparecendo na do adversário, e vice versa.

Lumines Arise aplica uma fórmula consagrada, de Tetris Effect, a um puzzle interessante – que embora não seja imediatamente irresistível, como o clássico soviético, também pode ser bem envolvente. Ele tem uma versão demo gratuita, que pode ser baixada no PlayStation 5 e no PC (Steam), algo incomum hoje em dia – e que permite conferir na prática se você gosta do jogo.

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Lumines Arise está sendo lançado hoje, dia 11/11, para PlayStation 5 (R$ 229,90) e PC (Steam, US$ 39,99).