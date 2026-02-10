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Bruno Garattoni

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Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.
Ciência

“Mario Tennis Fever” tem IA bem calibrada – e permite jogar ao estilo do Nintendo Wii

Simples e ao mesmo tempo desafiador, lançamento para o Switch 2 usa o controle analógico ou os sensores de movimento do console; leia review

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 fev 2026, 11h00
Captura da tela do jogo Mario Tennis Fever.
Cena do jogo "Mario Tennis Fever" (Nintendo/Reprodução)
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“Mario Tennis Fever” tem IA bem calibrada – e permite jogar ao estilo do Nintendo Wii Priorizar nos meus resultados Google

O primeiro jogo da franquia Mario Tennis foi lançado em 1995, para o console Virtual Boy – que não fez sucesso e acabou descontinuado já em 1996. Mas a fórmula do game era boa, e a Nintendo lançou sete outros títulos, para vários de seus consoles. Agora, chega ao oitavo com Mario Tennis Fever, que chega nesta quinta-feira para o Switch 2.

O game tem gráficos bem bonitos. Mas, ao contrário de Mario Kart World e Donkey Kong Bananza, que o Switch 1 claramente não conseguiria rodar, Mario Tennis Fever parece dentro do alcance dele. Talvez a Nintendo pudesse tê-lo lançado também para o console antigo.

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Há duas formas de jogar: usando o controle analógico esquerdo para mover o personagem e direcionar as raquetadas, que você dá apertando botões, ou destacar um dos joy-cons e movê-lo no ar para rebater a bola (com o personagem correndo sozinho pela quadra). Esse segundo modo lembra o Nintendo Wii, mas sem a mesma precisão – o sensor de movimento do controle nem sempre reconhece o ângulo da raquetada que você quer dar. 

Acaba sendo melhor jogar no modo normal, com o direcional analógico. Inclusive porque isso permite aproveitar melhor a grande qualidade de Mario Tennis Fever: a inteligência artificial muito bem calibrada, com partidas ao mesmo tempo acessíveis e desafiadoras. O game é fácil de jogar, mas difícil de dominar. 

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Captura da tela do jogo Mario Tennis Fever.
(Nintendo/Reprodução)

Ele também é divertido, graças a uma série de elementos modificadores. Além do modo normal, com torneios de simples e duplas, e partidas multijogador (locais e online), tem missões e gincanas que reimaginam o tênis. A quadra pode estar coberta por cascas de banana, ir mudando de tamanho ou ter mais de uma bola ao mesmo tempo, por exemplo.   

As partidas acontecem em superfícies de grama, areia ou gelo, usando raquetes com efeitos diferentes. Dá para escolher entre 38 personagens (dos quais 19 são desbloqueados ao longo do jogo), cada um com uma combinação de velocidade, precisão e potência dos golpes. O game também tem um bom modo campanha. 

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É bastante conteúdo, e torna Mario Tennis Fever uma boa pedida tanto para os adeptos do multiplayer quanto para quem prefere jogar sozinho. 

Mario Tennis Fever será lançado nesta quinta-feira, dia 12, para o Nintendo Switch 2. Irá custar R$ 439,90, na loja do próprio console. Também será vendido em mídia física, por R$ 409.

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Games
Nintendo
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