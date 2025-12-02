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Bruno Garattoni

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.

“Metroid Prime 4: Beyond” está à altura do hype – e compensa espera de quase 20 anos

Primeiro game da franquia desde 2007 tem bom combate, mapas elaborados e puzzles desafiadores; leia review do jogo, que será lançado nesta quinta para Switch 1 e 2

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 dez 2025, 12h25 | Atualizado em 2 dez 2025, 12h35
Captura da tela do jogo "Metroid Prime 4".
 (Nintendo/Reprodução)
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“Metroid Prime 4: Beyond” está à altura do hype – e compensa espera de quase 20 anos Priorizar nos meus resultados Google

Metroid Prime é um dos grandes títulos da Nintendo, mas está parado faz tempo: seu último jogo foi Metroid Prime 3, lançado em 2007, para o Nintendo Wii. Uma década mais tarde, em 2017, a empresa japonesa anunciou uma continuação, Metroid Prime 4, a ser desenvolvida pela Bandai Namco. Mas, em 2019, a Nintendo decidiu reiniciar o projeto, com a desenvolvedora americana Retro Studios – e agora, na próxima quinta-feira (4/12), o jogo finalmente será lançado, sob muita expectativa, para Switch 1 e Switch 2. 

O resultado está à altura do hype. Metroid Prime 4: Beyond entrega o que os fãs da série esperam, e tem qualidades de sobra para conquistar novos jogadores. É preciso e elegante, com ritmo de jogo cadenciado e diálogos bem escritos, que vão revelando a história aos poucos. Você é Samus Aran, a protagonista, que tenta sobreviver num planeta alienígena.  

À primeira vista, o jogo pode parecer só mais um shooter com visão em primeira pessoa. Mas vai bem além. Mais do que atirar, é preciso escanear elementos, atravessar mapas e enfrentar puzzles – alguns relativamente complicados, porque o game dá pouca ou nenhuma explicação sobre o que precisa ser feito para resolvê-los. 

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Isso pode ser frustrante em alguns momentos (e, eventualmente, fazer você ir procurar a solução no YouTube), mas também aumenta bastante a sensação de imersão no planeta Viewros, no qual a ação se passa.   

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nintendo switch - metroid 4
(Nintendo/Reprodução)

Metroid Prime 4: Beyond pode ser jogado de três formas. No modo tradicional, você usa os direcionais analógicos do Switch para controlar a visão e a mira (como em qualquer shooter). Já no “modo retícula”, a mira é controlada pelo movimento do joy-con direito, que você aponta no ar. Há também o modo mouse, em que você desliza o joy-con direito sobre uma superfície (somente no Switch 2, que tem essa função).

A maioria dos jogadores provavelmente irá preferir o modo de controle tradicional, mas vale a pena experimentar os três. Um porém é que, no modo tradicional, o sistema de assistência de mira é forte demais: assim que você aperta o botão ZL (gatilho esquerdo) para dar zoom num inimigo, a mira já prende automaticamente nele. Isso deixa alguns combates fáceis demais. 

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Seria legal poder atenuar um pouco a assistência de mira. Mas isso não chega a comprometer as sequências de ação, que são boas – especialmente as batalhas contra os chefes das fases, inimigos grandes e cheios de truques.

Captura da tela do jogo
(Nintendo/Reprodução)

A protagonista Samus também tem poderes telecinéticos e a capacidade de congelar o tempo. Certos desafios só podem ser superados usando essas habilidades, o que torna a jogabilidade mais rica e interessante. 

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Os mapas são bem elaborados, e a Samus conta com uma moto para explorá-los. Os gráficos são bonitos, ainda que não excepcionais, e o jogo tem ótima performance no Switch 2, com resolução 4K (com o console no dock), 60 fps estáveis e quase nenhum serrilhamento (o que indica um upscaling bem feito).

Também dá para jogar a 120 fps, com resolução 1080p, se você tiver uma TV ou monitor compatível. No Switch 1, o jogo roda a 60 fps, em 1080p.  

Captura da tela do jogo
(Nintendo/Reprodução)
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Metroid Prime 4: Beyond encerra bem o hiato interminável da franquia. É um Metroid moderno, com visual atualizado e novas possibilidades de jogo, mas sem perder a essência da série. Tem tudo para se tornar mais um clássico da Nintendo.  

Metroid Prime 4: Beyond estará disponível para download, a partir desta quinta-feira, no Switch 1 (R$ 349) e no Switch 2 (R$ 439,90). Também será vendido em mídia física (R$ 349 e R$ 409, respectivamente, na Amazon). 

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Games
Nintendo
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