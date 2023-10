Atualizado em 6 out 2023, 14h25 - Publicado em 6 out 2023, 14h24

Apelidado de “asteroide do fim do mundo”, ele tem 1 chance em 2.700 de acertar a Terra no final do próximo século; amostra foi coletada no espaço pela sonda OSIRIS-REx

No dia 25 de setembro de 2135, o asteroide Bennu, um pedaço de rocha com aproximadamente 500 metros de diâmetro, vai passar a aproximadamente 200 mil km da Terra. Nesse momento, relata a Nasa, haverá uma probabilidade muito pequena, de 1 em 2.700, de que ele atravesse o que os cientistas chamam de “buraco de fechadura gravitacional”, ou seja, a gravidade do planeta altere seu curso.

Se isso acontecer, Bennu entrará em rota de colisão com a Terra – e, no dia 24 de setembro de 2182, baterá nela. O impacto liberaria energia cinética equivalente a 1.200 megatons (milhões de toneladas de TNT). Isso equivale a 75 mil bombas atômicas como a detonada em Hiroshima – ou 24 Bomba Tsar, o artefato nuclear mais poderoso de todos os tempos.

Seria avassalador. Por isso, apesar de o risco ser bem pequeno, a comunidade científica observa Bennu com atenção. Após uma missão que durou sete anos, a missão OSIRIS-Rex (abreviação em inglês para “origens, interpretação espectral, identificação de recursos e segurança – explorador de rególitos”) voltou à Terra no final de setembro, trazendo 250 gramas do asteroide.

A amostra, que servirá para entender melhor a composição de Bennu e também a formação do Sistema Solar, será revelada ao vivo na próxima quarta-feira, dia 11 de outubro, quando a Nasa irá mostrar pela primeira vez a amostra – e debater as primeiras conclusões de seus cientistas. O evento será transmitido, a partir do meio-dia, pelo site NASA TV.

