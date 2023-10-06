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Bruno Garattoni

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.

Nasa vai revelar pedaço do asteroide Bennu em transmissão ao vivo; veja como assistir

Apelidado de "asteroide do fim do mundo", ele tem 1 chance em 2.700 de acertar a Terra no final do próximo século; amostra foi coletada no espaço pela sonda OSIRIS-REx

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2023, 14h24 | Atualizado em 6 set 2024, 15h36
Imagem do asteroide Bennu.
 (NASA/Goddard/University of Arizona/Reprodução)
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Nasa vai revelar pedaço do asteroide Bennu em transmissão ao vivo; veja como assistir Priorizar nos meus resultados Google

Apelidado de “asteroide do fim do mundo”, ele tem 1 chance em 2.700 de acertar a Terra no final do próximo século; amostra foi coletada no espaço pela sonda OSIRIS-REx

No dia 25 de setembro de 2135, o asteroide Bennu, um pedaço de rocha com aproximadamente 500 metros de diâmetro, vai passar a aproximadamente 200 mil km da Terra. Nesse momento, relata a Nasa, haverá uma probabilidade muito pequena, de 1 em 2.700, de que ele atravesse o que os cientistas chamam de “buraco de fechadura gravitacional”, ou seja, a gravidade do planeta altere seu curso. 

Se isso acontecer, Bennu entrará em rota de colisão com a Terra – e, no dia 24 de setembro de 2182, baterá nela. O impacto liberaria energia cinética equivalente a 1.200 megatons (milhões de toneladas de TNT). Isso equivale a 75 mil bombas atômicas como a detonada em Hiroshima – ou 24 Bomba Tsar, o artefato nuclear mais poderoso de todos os tempos.

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Cápsula da missão OSIRIS-Rex, que trouxe do espaço uma amostra do asteroide Bennu. (NASA/Keegan Barber/Reprodução)

Seria avassalador. Por isso, apesar de o risco ser bem pequeno, a comunidade científica observa Bennu com atenção. Após uma missão que durou sete anos, a missão OSIRIS-Rex (abreviação em inglês para “origens, interpretação espectral, identificação de recursos e segurança – explorador de rególitos”) voltou à Terra no final de setembro, trazendo 250 gramas do asteroide. 

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A amostra, que servirá para entender melhor a composição de Bennu e também a formação do Sistema Solar, será revelada ao vivo na próxima quarta-feira, dia 11 de outubro, quando a Nasa irá mostrar pela primeira vez a amostra – e debater as primeiras conclusões de seus cientistas. O evento será transmitido, a partir do meio-dia, pelo site NASA TV.

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