A Nintendo publicou, em seu canal do YouTube, o primeiro vídeo de seu próximo console: o Switch 2. Fisicamente, ele é bem parecido com o antecessor, mas com tela um pouco maior. Assim como o Switch atual, ele terá uma base com saída HDMI, que recarrega a bateria do console e o conecta a uma televisão ou monitor.

Seus controles destacáveis, os joy-cons, também são um pouco maiores. O acoplamento dos controles não é “deslizável”, como no Switch atual – eles “grudam” no console, por um encaixe que parece ser magnético. O console mantém a entrada USB-C e a saída de 3,5 mm para fones de ouvido com fio.

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Por enquanto, foi só isso. A Nintendo não revelou informações técnicas sobre o hardware do Swiitch 2, nem os jogos que serão lançados com ele – mas mostrou um título, uma nova versão de Mario Kart, rodando no novo console.

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A data de lançamento do Switch 2 é “2025” – ainda sem mês definido. A Nintendo prometeu revelar mais informações sobre o console no dia 2 de abril.

Ele será retrocompatível, ou seja, rodará todos os games do Switch atual. Por isso, é bastante provável que utilize um chip da Nvidia (que produz a CPU do modelo atual). Especula-se que ele possa ter até 12 GB de RAM, e desempenho gráfico equivalente ao do Steam Deck.

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