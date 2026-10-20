“Nintendo Switch Sports Resort” traz de volta jogos ao estilo do Wii

Não parece, mas já faz vinte anos que a Nintendo lançou Wii Sports: um game com cinco modalidades esportivas (boxe, boliche, golfe, beisebol e tênis) disputadas usando os sensores de movimento do Wii, console que chegou ao mercado no mesmo dia. Aquela maneira de jogar, mexendo os controles no ar, era revolucionária e irresistível – e Wii Sports se tornou o jogo da Nintendo mais vendido em todos os tempos, com 82,9 milhões de cópias. Mais do que isso, influenciou a indústria de games por uma década (a Microsoft, com o sistema Kinect, e a Sony, com o PlayStation Move, tentaram pegar carona nos jogos de movimento).

Agora, seu espírito é resgatado por Nintendo Switch Sports Resort, que será lançado nesta quinta-feira (22) para o Switch 2. Ele é muito parecido com Wii Sports, no bom sentido – é tão divertido quanto seu antecessor. Mas há algumas diferenças, a começar pela quantidade de esportes, que é bem maior: além das modalidades mais tradicionais, como tênis, boliche, arco e flecha, boxe, vôlei, tênis de mesa, basquete e golfe, o game também inclui disputas como luta de polegares, pilotagem de avião, skate e jet ski.

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Assim como no Wii, os jogos têm mecânicas simplificadas, o que os torna fáceis de entender e dominar. Nas partidas de tênis, por exemplo, o seu boneco corre sozinho pela quadra – você só precisa dar as raquetadas, movendo o joy-con (controle) no ar. A direção e a força dos golpes são determinados pelos seus gestos e pelo momento em que você bate na bola.

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O Switch não possui um sensor externo como o do Wii, que era colocado na televisão e usava raios infravermelhos para detectar os movimentos dos controles; ele tem de se virar com os giroscópios e acelerômetros embutidos nos próprios joy-cons. Mas funciona bem.

O jogo explica bem, de forma simples e rápida, os movimentos e botões envolvidos em cada modalidade esportiva. Até quem não liga para games consegue entender rapidamente e sair jogando. Alguns esportes, como tênis, tênis de mesa, boliche e arco e flecha, são muito legais. Outros, como vôlei e luta de polegares, nem tanto (o primeiro é meio confuso, e o segundo bobinho). Já a pilotagem de avião, embora simples, transmite uma sensação surpreendente de voo – que lembra a do clássico Pilotwings, lançado em 1990 para o Super Nintendo.

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Switch Sports Resort permite jogar sozinho, localmente em até quatro pessoas, ou então online. Também oferece uma espécie de modo carreira, em que você vai ganhando partidas e desbloqueando itens. Tem bastante conteúdo e preço de lançamento abaixo da média dos lançamentos da Nintendo. É divertido, envolvente – e uma ótima pedida para reunir, como há duas décadas, os amigos e a família em volta da TV.

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Nintendo Switch Sports Resort será lançado nesta quinta (22), para o console Switch 2, por R$ 279,90. Também será vendido em mídia física (R$ 353 na Amazon).