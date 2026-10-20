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Bruno Garattoni

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Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.

“Nintendo Switch Sports Resort” traz de volta jogos ao estilo do Wii

Coleção de games de esporte tem boliche, tênis, vôlei e outras modalidades, disputadas com controles de movimento simples e divertidos; leia análise

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 10h51
Personagem de desenho animado com cabelo ruivo e camisa laranja e branca, mirando um arco roxo em um alvo de tiro com arco colorido. O cenário é um campo verde com árvores, montanhas e uma ponte sobre a água, sob um céu azul claro
 (Nintendo/Reprodução)
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“Nintendo Switch Sports Resort” traz de volta jogos ao estilo do Wii Priorizar nos meus resultados Google

Não parece, mas já faz vinte anos que a Nintendo lançou Wii Sports: um game com cinco modalidades esportivas (boxe, boliche, golfe, beisebol e tênis) disputadas usando os sensores de movimento do Wii, console que chegou ao mercado no mesmo dia. Aquela maneira de jogar, mexendo os controles no ar, era revolucionária e irresistível – e Wii Sports se tornou o jogo da Nintendo mais vendido em todos os tempos, com 82,9 milhões de cópias. Mais do que isso, influenciou a indústria de games por uma década (a Microsoft, com o sistema Kinect, e a Sony, com o PlayStation Move, tentaram pegar carona nos jogos de movimento).

Agora, seu espírito é resgatado por Nintendo Switch Sports Resort, que será lançado nesta quinta-feira (22) para o Switch 2. Ele é muito parecido com Wii Sports, no bom sentido – é tão divertido quanto seu antecessor. Mas há algumas diferenças, a começar pela quantidade de esportes, que é bem maior: além das modalidades mais tradicionais, como tênis, boliche, arco e flecha, boxe, vôlei, tênis de mesa, basquete e golfe, o game também inclui disputas como luta de polegares, pilotagem de avião, skate e jet ski.

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Assim como no Wii, os jogos têm mecânicas simplificadas, o que os torna fáceis de entender e dominar. Nas partidas de tênis, por exemplo, o seu boneco corre sozinho pela quadra – você só precisa dar as raquetadas, movendo o joy-con (controle) no ar. A direção e a força dos golpes são determinados pelos seus gestos e pelo momento em que você bate na bola. 

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Personagem de jogo eletrônico com cabelo laranja e branco, camisa amarela e calça azul, arremessando uma bola de boliche rosa em uma pista de madeira clara. Ao fundo, outras pistas com pinos, plantas e estantes de livros
(Nintendo/Reprodução)
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O Switch não possui um sensor externo como o do Wii, que era colocado na televisão e usava raios infravermelhos para detectar os movimentos dos controles; ele tem de se virar com os giroscópios e acelerômetros embutidos nos próprios joy-cons. Mas funciona bem. 

O jogo explica bem, de forma simples e rápida, os movimentos e botões envolvidos em cada modalidade esportiva. Até quem não liga para games consegue entender rapidamente e sair jogando. Alguns esportes, como tênis, tênis de mesa, boliche e arco e flecha, são muito legais. Outros, como vôlei e luta de polegares, nem tanto (o primeiro é meio confuso, e o segundo bobinho). Já a pilotagem de avião, embora simples, transmite uma sensação surpreendente de voo – que lembra a do clássico Pilotwings, lançado em 1990 para o Super Nintendo.  

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Quatro personagens de videogame, incluindo um coelho azul, jogam vôlei em uma quadra amarela e azul. Bolas de vôlei vermelhas e brancas caem de tubos coloridos, enquanto placares flutuam acima com números 9, 10, 12 e 7. O cenário tem árvores e uma tenda colorida
(Nintendo/Reprodução)

Switch Sports Resort permite jogar sozinho, localmente em até quatro pessoas, ou então online. Também oferece uma espécie de modo carreira, em que você vai ganhando partidas e desbloqueando itens. Tem bastante conteúdo e preço de lançamento abaixo da média dos lançamentos da Nintendo. É divertido, envolvente – e uma ótima pedida para reunir, como há duas décadas, os amigos e a família em volta da TV. 

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Nintendo Switch Sports Resort será lançado nesta quinta (22), para o console Switch 2, por R$ 279,90. Também será vendido em mídia física (R$ 353 na Amazon). 

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Games
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