Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Imagem Blog

Bruno Garattoni

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.
Ciência

Novo “Call of Duty” corrige falha do antecessor – e tem campanha acima da média

História tem duração razoável e enredo tenso, com o ator Mads Mikkelsen como vilão; modos multiplayer estreiam bem, com mais de 200 mil jogadores simultâneos na Steam; leia análise

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 out 2026, 16h00
Homem de meia-idade, cabelos grisalhos e barba rala, veste jaqueta escura e blusa de gola alta, sentado em uma cadeira ornamentada, olhando para cima com expressão séria
 (Activision/Reprodução)
Continua após publicidade
Novo “Call of Duty” corrige falha do antecessor – e tem campanha acima da média Priorizar nos meus resultados Google

Jogos de tiro são obviamente violentos, mas não assustadores: o combate é tão naturalizado, e o enredo geralmente tão simples, que a violência adquire um aspecto banal, cartunesco. Esse não é o caso de Call of Duty: Modern Warfare 4, desenvolvido pela produtora americana Infinity Ward e lançado nesta sexta-feira (23) pela Activision (que em 2022 foi comprada pela Microsoft por US$ 68,7 bilhões, no maior negócio da história da indústria de games).   

CoD: MW4 começa na Coreia do Norte, dominada por um regime ditatorial que oprime sua população e resolve invadir a Coreia do Sul. Em alguns momentos, você joga como um soldado norte-coreano – que é levado, numa sequência perturbadora, a participar da execução de um civil. Você pode se recusar, mas isso não interrompe a sanha assassina do Estado, expressa de formas ainda mais sinistras: em outra cena, uma criança é convencida a entregar o próprio pai, um dissidente.  

Continua após a publicidade

MW4 é mais soturno que a média dos shooters. Isso se deve também à presença de um grande vilão, interpretado com maestria pelo ator dinamarquês Mads Mikkelsen. O resultado é uma campanha acima da média, que tem passagens memoráveis e está entre as melhores da franquia Call of Duty. Ela dura aproximadamente oito horas (considerando apenas os objetivos principais), o que é razoável e corrige a principal fraqueza de Modern Warfare 3, lançado em 2023 e criticado por ter menos de 5h.   

Siga
Homem com uniforme militar e colete tático em um corredor de supermercado, olhando para a esquerda. Prateleiras repletas de produtos embalados, como salgadinhos e macarrão instantâneo, com letreiros em coreano. Outras pessoas, incluindo um homem de jaqueta cinza, caminham ao fundo.
(Activision/Reprodução)

Os gráficos são bons, com alguns momentos que se destacam pelo nível de detalhes (veja exemplo acima). Testamos o jogo com uma placa de vídeo RTX 5080, suficiente para rodar com bastante folga todas as configurações gráficas no máximo, em resolução 4K. Porém, o jogo ainda não oferece o recurso neural rendering, que promete revolucionar o visual dos games e está presente no pacote de tecnologias DLSS 5. Quando a Nvidia o anunciou, Modern Warfare 4 (que, por enquanto, só tem o DLSS 4.5) já estava na reta final de desenvolvimento. 

Continua após a publicidade

MW4 tem muitas situações escuras, de penumbra, e outros momentos nos quais você não consegue ver direito onde os inimigos estão, o que torna o combate mais autêntico. O som chama a atenção pelo realismo acima da média: você ouve os tiros ecoando pelo ambiente, o que ajuda a saber de onde eles estão vindo. 

Homem de costas, em uniforme militar cinza, acena para uma multidão em praça pública. Ao fundo, um prédio monumental com um grande retrato de líder político e bandeiras. Veículos militares e civis transitam na rua.
(Activision/Reprodução)

Além da configuração padrão de áudio, com a qual jogamos, Modern Warfare 4 também oferece um “modo aprimorado”, que usa a head related transfer function (HRTF): um escaneamento das suas orelhas, feito tirando fotos delas com o celular. A HRTF permite gerar sons espacialmente mais precisos, e também é usada pelo headset Vision Pro, da Apple, e pela tecnologia 360 Reality Audio, da Sony. Em Modern Warfare 4, requer a compra de um plugin adicional, que custa US$ 20.   

Continua após a publicidade

O game tem diversos modos multiplayer, com destaque para o DMZ, que reúne até 60 pessoas no mesmo combate. Um ponto relevante é que, no PC, é necessário que o Windows esteja com a “inicialização segura” (Secure Boot) habilitada para jogar online. Na minha máquina, que precisei formatar recentemente, não era o caso; por alguma razão, o Windows 11 não tinha ativado o Secure Boot. Foi tranquilo de resolver, com uma rápida visita ao menu de configuração da BIOS.

Cena de jogo com perspectiva em primeira pessoa segurando uma arma, em um ambiente escuro com paredes e chão refletindo projeções de flores e pétalas cor-de-rosa e roxas. Um homem de camiseta preta está ao fundo, à direita, em uma área iluminada por luzes verticais azuis e faíscas laranjas. Elementos da interface do jogo aparecem na parte inferior da tela.
(Activision/Reprodução)
Continua após a publicidade

Por outro lado, houve um bug persistente relacionado à Steam. Em diversas vezes, o jogo só começava a ser executado se eu clicasse o botão “Parar” dentro da Steam (como se quisesse encerrá-lo). E mais tarde, ao terminar de jogar e fechá-lo, ele constava na Steam como se continuasse aberto, em execução. Várias pessoas têm relatado problemas similares. Tomara que os desenvolvedores consertem isso logo.   

Mas esse e outros bugs não têm sido um obstáculo para MW4, que teve um lançamento forte: ultrapassou 200 mil jogadores simultâneos na Steam durante este final de semana. É um ótimo jogo – e merece um lugar entre os melhores Call of Duty.

Continua após a publicidade

Call of Duty: Modern Warfare 4 está disponível para PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2. O preço varia de R$ 299 (PC) a R$ 349,90 (consoles). 

Publicidade
TAGS:
Games
Playstation
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetido
ECONOMIZE ATÉ 84% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$47,88, equivalente a R$3,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).