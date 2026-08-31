Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super Impressa por 9,90
Imagem Blog

Bruno Garattoni

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.
Ciência

Novo “Onimusha” resgata bem a franquia histórica da Capcom

"Onimusha: Way of the Sword" tem inimigos interessantes e combates difíceis, em que é preciso atacar com inteligência; leia análise do jogo, que será lançado na sexta-feira e tem uma versão demo gratuita

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 16h00
Personagem de videogame com longos cabelos vermelhos esvoaçantes, armadura dourada e escura, segurando uma esfera de luz brilhante na mão direita, em um cenário escuro com pontos de luz flutuantes
 (Capcom/Divulgação)
Continua após publicidade
Novo “Onimusha” resgata bem a franquia histórica da Capcom Priorizar nos meus resultados Google

Os jogos da franquia Onimusha, criada pela produtora japonesa Capcom em 2001, foram sucessos de mercado: somados, venderam 9 milhões de cópias ao longo dos anos. Mas há duas décadas a série não ganhava um título novo (que não fosse um remaster ou jogo para celular). Onimusha: Way of the Sword, que será lançado na próxima sexta-feira (4), finalmente quebra esse jejum – e faz isso bem, à altura da reputação da franquia e da Capcom. 

Assim como os antecessores, o novo Onimusha é um game de ação – em que o protagonista, o samurai Miyamoto Musashi, vai atravessando fases cheias de monstros. O game começa fácil, com inimigos lentos, mas logo fica interessante: aqueles oponentes mais bobinhos surgem aos montes, dez ou quinze ao mesmo tempo, e também aparecem adversários grandes e rápidos. 

Continua após a publicidade

O protagonista tem movimentos fluidos, mas de velocidade humana – o que não é o caso de alguns dos inimigos, especialmente ágeis. Isso significa que, para derrotá-los, é preciso usar bem o bloqueio e a esquiva e lutar com estratégia: um ataque errado pode abrir espaço para uma série de contragolpes devastadores. 

Siga

Isso significa que Onimusha tem um grau de dificuldade acima da média – mesmo o modo “Story”, que normalmente é facílimo, aqui apresenta já um nível razoável de desafio. E o outro modo, “Action”, é para os mais dedicados: exige semanas, ou meses, de aperfeiçoamento. É possível alternar entre os dois a qualquer momento. 

Continua após a publicidade

A direção de arte é boa, com cenários bonitos e inimigos inspirados, cheios de características originais. Alguns são especialmente assustadores, graças a uma decisão de arte inteligente: eles têm apenas um olho.  

Um guerreiro samurai com armadura marrom e vermelha dispara um feixe de luz laranja da cabeça, em um cenário de floresta escura com árvores retorcidas e folhas flutuando no ar
(Capcom/Divulgação)
Continua após a publicidade

O game foi desenvolvido na RE Engine, a mesma plataforma de Resident Evil. Tem bons efeitos visuais e roda a 60 fps estáveis (no PlayStation 5, plataforma em que o testei). No PS5 Pro e no PC, é possível jogar a 120 fps, se você tiver uma televisão ou monitor compatível.

Um porém gráfico é que falta contraste em alguns dos cenários, cuja imagem parece “lavada”. Aparentemente, trata-se de uma característica do jogo – se manifesta em outras telas e até nos trailers publicados no YouTube. Os ajustes de brilho e contraste dentro do game não resolveram o problema. Tive que mexer nos controles da minha TV, daí ficou ok. 

Continua após a publicidade

Onimusha: Way of the Sword agrada aos fãs da franquia e/ou quem procura um jogo de ação difícil. Se você se enquadra num desses casos, e ainda não está completamente obcecado por GTA VI, ele pode ser uma boa pedida. Dá para descobrir na prática, baixando a versão demo gratuita oferecida pela Capcom – um gesto que mais produtoras deveriam adotar. 

Onimusha: Way of the Sword será lançado nesta sexta (4) para PlayStation, Xbox, Switch 2 e PC (Steam). O preço varia de R$ 299 a R$ 339,90. A versão demo está disponível gratuitamente nas plataformas.  

Publicidade
TAGS:
Games
Playstation
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ÚLTIMAS HORAS!

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).