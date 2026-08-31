Novo “Onimusha” resgata bem a franquia histórica da Capcom

Os jogos da franquia Onimusha, criada pela produtora japonesa Capcom em 2001, foram sucessos de mercado: somados, venderam 9 milhões de cópias ao longo dos anos. Mas há duas décadas a série não ganhava um título novo (que não fosse um remaster ou jogo para celular). Onimusha: Way of the Sword, que será lançado na próxima sexta-feira (4), finalmente quebra esse jejum – e faz isso bem, à altura da reputação da franquia e da Capcom.

Assim como os antecessores, o novo Onimusha é um game de ação – em que o protagonista, o samurai Miyamoto Musashi, vai atravessando fases cheias de monstros. O game começa fácil, com inimigos lentos, mas logo fica interessante: aqueles oponentes mais bobinhos surgem aos montes, dez ou quinze ao mesmo tempo, e também aparecem adversários grandes e rápidos.

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O protagonista tem movimentos fluidos, mas de velocidade humana – o que não é o caso de alguns dos inimigos, especialmente ágeis. Isso significa que, para derrotá-los, é preciso usar bem o bloqueio e a esquiva e lutar com estratégia: um ataque errado pode abrir espaço para uma série de contragolpes devastadores.

Isso significa que Onimusha tem um grau de dificuldade acima da média – mesmo o modo “Story”, que normalmente é facílimo, aqui apresenta já um nível razoável de desafio. E o outro modo, “Action”, é para os mais dedicados: exige semanas, ou meses, de aperfeiçoamento. É possível alternar entre os dois a qualquer momento.

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A direção de arte é boa, com cenários bonitos e inimigos inspirados, cheios de características originais. Alguns são especialmente assustadores, graças a uma decisão de arte inteligente: eles têm apenas um olho.

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O game foi desenvolvido na RE Engine, a mesma plataforma de Resident Evil. Tem bons efeitos visuais e roda a 60 fps estáveis (no PlayStation 5, plataforma em que o testei). No PS5 Pro e no PC, é possível jogar a 120 fps, se você tiver uma televisão ou monitor compatível.

Um porém gráfico é que falta contraste em alguns dos cenários, cuja imagem parece “lavada”. Aparentemente, trata-se de uma característica do jogo – se manifesta em outras telas e até nos trailers publicados no YouTube. Os ajustes de brilho e contraste dentro do game não resolveram o problema. Tive que mexer nos controles da minha TV, daí ficou ok.

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Onimusha: Way of the Sword agrada aos fãs da franquia e/ou quem procura um jogo de ação difícil. Se você se enquadra num desses casos, e ainda não está completamente obcecado por GTA VI, ele pode ser uma boa pedida. Dá para descobrir na prática, baixando a versão demo gratuita oferecida pela Capcom – um gesto que mais produtoras deveriam adotar.

Onimusha: Way of the Sword será lançado nesta sexta (4) para PlayStation, Xbox, Switch 2 e PC (Steam). O preço varia de R$ 299 a R$ 339,90. A versão demo está disponível gratuitamente nas plataformas.