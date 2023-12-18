Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 9.9: Assine Revista Impressa + Digital Premium por R$ 9,90/mês. Preço especial só hoje.
Imagem Blog

Bruno Garattoni

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.
Ciência

O celular está ouvindo as suas conversas? Duas empresas dos EUA dizem que sim

Sabe quando você fala com a pessoa ao lado e aí começam a aparecer propagandas, no seu smartphone, relacionadas a algo que você disse? A hipótese sempre foi considerada um mito, lenda urbana. Mas, agora, duas empresas de marketing digital foram flagradas fazendo isso

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 dez 2023, 16h00 | Atualizado em 6 set 2024, 15h33
Montagem de anúncio do Active Listening do CMG
 (Imagens: Unsplash e CMG / Colagem: 404 Media/Reprodução)
Continua após publicidade
O celular está ouvindo as suas conversas? Duas empresas dos EUA dizem que sim Priorizar nos meus resultados Google

Sabe quando você fala com a pessoa ao lado e aí começam a aparecer propagandas, no seu smartphone, relacionadas a algo que você disse? A hipótese sempre foi considerada um mito, lenda urbana. Mas, agora, duas empresas de marketing digital foram flagradas fazendo isso

Talvez você já tenha vivido isso: após conversar sobre determinado tema, ou usar certas palavras numa conversa, as páginas da internet começam a mostrar propagandas relacionadas àquilo. Mas como? O seu smartphone estava ouvindo, secretamente, o seu papo? As big techs sempre negaram essa prática, que nunca foi comprovada.    

Mas, agora, duas empresas de marketing dos EUA foram pegas fazendo o contrário: elas não só dizem ter a capacidade de ouvir conversas em tempo real, usando o microfone do celular, como oferecem os dados a potenciais anunciantes.  

Os casos foram revelados pelo site americano 404 Media, e causaram espanto. O primeiro deles envolve o Cox Media Group (CMG), conglomerado que é dono de um grande provedor de internet no país, e também oferece serviços de marketing digital – incluindo um chamado Active Listening (“escuta ativa”, em inglês).  

Siga
Continua após a publicidade

“É verdade. Os seus dispositivos estão escutando você. Com o Active Listening, o CMG agora pode usar dados de voz para direcionar sua publicidade para as EXATAS pessoas que você procura”, afirmava o site da empresa. 

Captura de tela do site Active Listening do CMG
Trecho de página sobre a tecnologia Active Listening, da empresa Cox Media Group. (404 Media/Reprodução)
Continua após a publicidade

Assim que o caso veio à tona, o CMG apagou as páginas que descreviam o tal serviço – mas o 404 Media havia capturado cópias delas usando o serviço Internet Archive, que armazena backups de qualquer documento da internet. 

“Imagine se você pudesse mirar clientes ou potenciais consumidores que estão usando termos como estes em suas conversas do dia a dia”, afirmava o CMG, para então dar exemplos: 

Continua após a publicidade

– Uma minivan seria perfeita pra gente.    

– Tem mofo no teto? 

Continua após a publicidade

– Esse ar-condicionado está quase pifando. 

– Precisamos renegociar o nosso financiamento. 

Continua após a publicidade

Depois de capturar as conversas das pessoas, o CMG prometia usar esses dados para customizar anúncios em todas as plataformas online. “O resultado? Uma compreensão sem precedentes do comportamento do consumidor. Nós conseguimos entregar anúncios personalizados que fazem o seu público-alvo pensar: uau, eles devem ler mentes.”

Em seguida, o CMG faz uma observação meio sinistra. “Isso é lícito? SIM – é totalmente legal que os celulares e outros dispositivos escutem você. Isso porque os consumidores geralmente dão seu consentimento, ao aceitar os termos e condições de atualizações de softwares ou em downloads de apps.”

Sabe aqueles contratos quilométricos e incompreensíveis, que aparecem antes de usar algum serviço online, ou as permissões solicitadas quando você abre um app pela primeira vez? Pois então.

O CMG também afirmava que “o retorno financeiro [do Active Listening] já é impressionante”, sugerindo que a tecnologia estava em uso comercial. Após ser procurada pelo 404 Media, a empresa apagou as páginas e enviou uma resposta meio genérica e truncada, na qual nega ouvir as conversas – mas, ao mesmo tempo, admite a captura delas. 

“Dados de propaganda baseados em voz e outros dados são coletados por estas plataformas e dispositivos sob os termos e condições fornecidos por estes apps e aceitos por seus usuários”. Quais apps seriam esses, e como a escuta é feita, o CMG não diz.   

Não é o único caso. O 404 Media publicou uma segunda reportagem revelando que outra empresa de marketing, a MindSift, oferecia exatamente a mesma coisa a anunciantes. 

Além de ser mencionado no site da MindSift, o serviço também foi mencionado por um dos fundadores da empresa, Andy Galeshahi, no podcast oficial dela. “Você já falou sobre alguma coisa, e aí viu um anúncio dela? Somos nós. Nós distribuímos essa tecnologia.” 

A MindSift dizia ter acesso aos “microfones de milhões de dispositivos”. Ao ser procurada pelo 404 Media, apagou as páginas com informações a respeito, e não quis dar entrevista. 

Os dois casos apontam que a escuta de conversas é uma prática real, e já está sendo usada pela indústria de publicidade online. É difícil se defender dela, pois os aplicativos que solicitam o uso do microfone muitas vezes também têm razões legítimas para tanto (como permitir a busca por voz). Se você negá-lo, alguns recursos dos apps poderão ficar inoperantes.

Dito isso, talvez seja uma boa ideia checar as permissões dos apps que você tem instalados. No Android, clique em Configurações => Apps, selecione o aplicativo suspeito (em princípio, todos são) e clique em Permissões. No iPhone, clique em Ajustes => Privacidade e segurança e entre no item “Relatório de Privacidade dos Apps”.  

Publicidade
TAGS:
Android
espionagem
iPhone
Privacidade online
Smartphones
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional da Editora Abril. À esquerda, um selo laranja com CHEGOU O 9.9 e ATÉ 80% OFF, e um botão APROVEITE A OFERTA AGORA. No centro, texto Na Editora Abril os números se alinharam para você ler as melhores revistas do Brasil por um preço simbólico. À direita, capas de revistas como Veja e Hollywood, e uma mulher sorrindo, segurando um cartão de crédito. Uma faixa laranja diagonal informa 1 ASSINATURA LEIA 15 MARCAS
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA 9.9

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 10,99/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).