Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🎀 Outubro Rosa: assine sua Revista Impressa e tenha informação, inspiração e conteúdo exclusivo sempre com você!
Imagem Blog

Bruno Garattoni

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.
Saúde

O que significa a suposta redução de eficácia das vacinas contra a Omicron

CEO da Moderna disse que as vacinas atuais deverão ter menos força contra a nova variante. Mas isso não significa, necessariamente, que elas deixarão de proteger contra Covid grave. Entenda por que.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 nov 2021, 10h25 | Atualizado em 6 set 2024, 09h25
Foto da vacina contra covid da Johnson & Johnson.
 (Michael Ciaglo/Getty Images)
Continua após publicidade
O que significa a suposta redução de eficácia das vacinas contra a Omicron Priorizar nos meus resultados Google

CEO da Moderna disse que as vacinas atuais deverão ter menos força contra a nova variante. Mas isso não significa, necessariamente, que elas deixarão de proteger contra Covid grave. Entenda por que.

“Não existe um mundo, eu acho, em que [a eficácia da vacina contra a variante Omicron] é no mesmo nível… que nós tivemos com a [variante] Delta”, disse ao jornal inglês Financial Times o executivo Stéphane Bancel, CEO da empresa farmacêutica Moderna, que produz uma das vacinas contra o coronavírus. Bancel acrescentou: “Eu acho que haverá uma queda material [palpável]. Eu não sei quanto, porque temos de esperar os dados. Mas todos os cientistas com os quais falei… eles dizem, ‘isso não vai ser bom'”. 

Esses dois comentários foram o suficiente para espalhar mais uma onda de preocupação no mundo e nos mercados financeiros, com as Bolsas caindo bastante. Mas as declarações de Bancel não são bem o que podem parecer. É praticamente certo que a variante Omicron, que foi detectada na África do Sul e em vários outros países desde a semana passada, reduza a eficácia das vacinas. Afinal, ela tem 50 mutações, muito mais do que qualquer outra variante do Sars-CoV-2 – e 32 delas estão na proteína Spike, que é o principal alvo das vacinas. Mas isso não significa, necessariamente, a volta da pandemia à estaca zero – ou sua progressão para um estágio novo e ainda mais terrível. 

Existem duas maneiras de testar a eficácia de uma vacina: os testes in vitro, em que você coloca anticorpos (previamente colhidos de pessoas vacinadas) em contato direto com o vírus, e os estudos clínicos – em que você compara as taxas de infecção, doença e morte em grupos de voluntários (ou animais de laboratório) vacinados e não vacinados. 

Siga
Continua após a publicidade

Os fabricantes de vacinas já estão fazendo os testes in vitro, com os primeiros resultados previstos para daqui a duas semanas. Eles provavelmente mostrarão que a variante Omicron é mais resistente aos anticorpos. Foi o que aconteceu com a variante Delta e com várias outras – a variante Beta, também originária da África do Sul, se revelou especialmente resistente aos anticorpos induzidos pelas vacinas (que se baseiam no Sars-CoV-2 “antigo”, anterior às variantes).   

O resultado disso foi confirmado na prática. Ao longo de 2021, vários estudos clínicos foram mostrando que as vacinas de fato perdiam força contra as variantes. Dados de Israel mostraram que a vacina da Pfizer tinha apenas 39% de eficácia contra infecção pela variante Delta. As demais vacinas tiveram quedas igualmente grandes. Mas, eis o ponto-chave, todas elas continuaram altamente eficazes contra Covid grave, oferecendo mais de 90% de proteção. As variantes conseguem driblar parcialmente os anticorpos, e infectar pessoas vacinadas; mas as vacinas continuam evitando que essas pessoas adoeçam e morram.

Continua após a publicidade

Isso também pode acontecer com a Omicron. É o cenário considerado mais provável, inclusive. “Se você falar com pessoas que estão trabalhando na vacina, eles tem um bom nível de confiança de que três doses oferecerão boa proteção contra a nova variante”, disse o médico Scott Gottlieb, ex-comissário da FDA e atual membro do conselho da Pfizer, à emissora americana CBS. Ele se refere a três doses das vacinas atuais, sem adaptações contra a nova variante. “Eu acho que os estudos [in vitro] vão mostrar que a neutralização [ação dos anticorpos] contra esse vírus caiu substancialmente. Mas isso não significa que as vacinas deixarão de ser eficazes.”

Ou seja: a vacina que você já tomou (até o momento, 62,4% dos brasileiros receberam o ciclo completo) muito provavelmente oferecerá algum grau de proteção contra a variante Omicron – em especial se ela for complementada com uma terceira dose, de reforço, que o Ministério da Saúde recentemente liberou para todos os adultos que foram vacinados há pelo menos cinco meses (e 10 milhões de brasileiros já tomaram). Isso ajudará a ganhar tempo até que uma nova versão das vacinas, atualizada para a Omicron, esteja pronta e testada – isso se ela for de fato necessária. 

Continua após a publicidade

A variante Omicron é preocupante. Bem preocupante. Mas pode não ser o pesadelo que as primeiras notícias, baseadas em informações truncadas e ainda sem dados concretos, dão a entender. Continue usando máscara e tomando precauções sanitárias, e lembre-se do seguinte. Sempre que há uma onda de pânico, seja lá sobre o que for, a melhor coisa a fazer é sempre a mesma: manter a calma e não embarcar nela.

Publicidade
TAGS:
Coronavírus
Vacinas
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo rosa vibrante com textura sutil de linhas verticais finas, criando um padrão discreto e uniformeFundo rosa vibrante com textura sutil de linhas diagonais finas, criando um padrão discreto e uniforme
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA OUTUBRO ROSA

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).