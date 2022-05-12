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Bruno Garattoni

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Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.
Tecnologia

Óculos do Google capturam e traduzem a fala – e podem revolucionar comunicação com surdos

Protótipo combina realidade aumentada com tecnologias já usadas no YouTube e no Google Translate; veja demonstração

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 Maio 2022, 17h01 | Atualizado em 12 Maio 2022, 17h10
Imagem de uma pessoa usando o óculos do Google. Ao lado do óculos, projetam-se legendas do que está sendo falado.
 (Google/Reprodução)
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Óculos do Google capturam e traduzem a fala – e podem revolucionar comunicação com surdos Priorizar nos meus resultados Google

Protótipo combina realidade aumentada com tecnologias já usadas no YouTube e no Google Translate; veja demonstração

“É como se fossem legendas para o mundo”, diz um funcionário do Google logo após entregar o protótipo dos óculos a uma voluntária. “Você deve estar vendo o que eu estou falando, só que transcrito em tempo real”, explica ele, enquanto a moça faz uma expressão de espanto.  

Um microfone dentro nos óculos capta a fala, que é processada e transformada em texto – e exibida por um miniprojetor de realidade aumentada embutido nas lentes. O gadget também é capaz de traduzir o que as pessoas estão falando. Numa segunda demonstração, uma pessoa fala em inglês enquanto outra, usando os óculos, vê as frases aparecendo em espanhol. 

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Se funcionar bem, o sistema de tradução finalmente poderá tornar os óculos de realidade aumentada um produto com apelo de massa – quase dez anos após o lançamento do Google Glass, o primeiro produto do tipo (ele não fez sucesso, e foi descontinuado em 2015). 

Mas o mais impressionante vem na terceira demonstração, em que uma voluntária surda relata sua experiência ao testar o novo protótipo. Como capturam e transcrevem a fala em tempo real, os óculos poderão revolucionar a vida dos surdos – que conseguirão entender perfeitamente o que qualquer pessoa estiver dizendo. Isso não substituirá a comunicação por libras (o idioma brasileiro de sinais), mas poderá expandir dramaticamente a integração social das pessoas com deficiência auditiva severa. 

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Os óculos ainda não têm data de lançamento. Além disso, pela demonstração do Google não fica claro onde está ocorrendo o processamento de dados: se ele acontece nos próprios óculos ou em um smartphone, e se, como parece provável, a tradução/transcrição requer uma conexão à internet (o que sujeitaria o sistema a eventuais problemas de conectividade e latência). 

De toda forma, o protótipo parece muito viável, pois o Google já tem as tecnologias necessárias para fazê-lo funcionar: um excelente algoritmo de captura e transcrição de fala, que é usado no YouTube, e a tradução robótica de alta qualidade do aplicativo Google Translate. 

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