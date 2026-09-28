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Bruno Garattoni

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.
Ciência

OpenAI decide pausar o desenvolvimento de novas IAs

Ato ocorre após onda de ataques iniciados por agentes de IA, que tentaram hackear sites de empresas e governos; bots da OpenAI e da Anthropic teriam protagonizado dezenas de milhares de incidentes do tipo nos últimos meses

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 16h00
Homem de terno preto e gravata azul, com cabelo castanho e encaracolado, sentado à mesa de madeira com microfone, copo dágua e documentos, em uma sala com cadeiras azuis ao fundo. Ele tem uma expressão séria e as mãos cruzadas sobre os papéis
 (Bloomberg/Getty Images)
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OpenAI decide pausar o desenvolvimento de novas IAs Priorizar nos meus resultados Google

A OpenAI anunciou que está pausando “todo o treinamento, a avaliação e a inferência [uso]” dos seus algoritmos mais avançados de IA. A empresa decidiu fazer isso porque um deles, que estava sendo testado dentro de uma sandbox (ambiente isolado), conseguiu driblar essa restrição e acessar a internet no dia 20 de setembro. 

Nos últimos meses, agentes de IA (bots capazes de operar outros softwares) protagonizaram uma série de incidentes de segurança, o que gerou apreensão internacional e levou a OpenAI e sua principal competidora, a Anthropic, a pedir ao governo dos EUA que imponha regras para desacelerar o desenvolvimento de IAs – algo que a Casa Branca tem relutado em fazer. Na semana passada o CEO da OpenAI, Sam Altman, falou sobre o tema ao Conselho de Segurança da ONU. A corrida da IA também foi abordada no encontro entre Donald Trump e Xi Jinping, semana passada, sem que os dois países tenham chegado a um acordo.  

O primeiro incidente de segurança envolvendo agentes da OpenAI foi o ataque aos sistemas da empresa Hugging Face, que foram invadidos por bots em julho. Os algoritmos não agiram de modo autônomo: eles estavam participando de um teste, seguindo ordens humanas, e seus mecanismos de segurança haviam sido propositalmente desligados pela OpenAI. Mesmo assim, o caso foi considerado preocupante. 

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De lá para cá, houve uma série de episódios similares, envolvendo tanto a OpenAI quanto a Anthropic. Na última sexta-feira (26), a OpenAI revelou que seus bots haviam acessado sites do governo dos EUA. Não teriam causado danos ou invadido redes internas, mas agiram de modo inesperado. 

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Em outro caso, reportado pela empresa de segurança Transluce, um bot da OpenAI teria tentado hackear o site do Ministério da Educação dos EUA. Na semana passada, agentes da OpenAI tentaram invadir quatro sites do governo da Austrália.

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Também há pelo menos um caso envolvendo vazamento de dados. A OpenAI revelou que seus bots republicaram em outros sites, por intenção própria, imagens que haviam sido enviadas por usuários ao ChatGPT. Segundo a empresa, isso aconteceu 53 vezes. 

O número de incidentes de segurança envolvendo as IAs pode ser muito maior que o divulgado. Uma reportagem do site americano Axios, que cita fontes internas das empresas, afirma que OpenAI e Anthropic estão investigando dezenas de milhares de casos ocorridos nos últimos meses.  

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A OpenAI disse que só retomará o desenvolvimento de IAs “quando estivermos confiantes de que temos salvaguardas adicionais”. É a segunda vez que a empresa decide pausar o treinamento de seus algoritmos – a outra foi em julho, após o ataque à Hugging Face. 

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TAGS:
ChatGPT
Inteligência artificial
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