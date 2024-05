“Paper Mario” coloca o personagem em um contexto diferente

Paper Mario: The Thousand-Year Door é bem diferente dos games tradicionais da franquia. Você não corre e pula na cabeça dos inimigos; seleciona a ação “Pular”, dentre outras disponíveis, e ela dá certo ou não dependendo das características do oponente. Isso porque o jogo, que está sendo lançado pela Nintendo para o console Switch, não é um platformer; trata-se de um RPG, com foco nos diálogos e na exploração – e, como é típico desse gênero, ação baseada em turnos, onde a estratégia conta mais do que a habilidade em si.

O game até requer alguma destreza (como atravessar plataformas simples e, durante os combates, pressionar determinado botão no momento certo), mas isso é secundário. O mais importante é planejar os ataques – certos adversários só podem ser vencidos usando determinadas combinações de ataques, que você escolhe e programa num menu.

Essa característica pode surpreender, e em alguns casos frustrar, os mais desavisados – que, atraídos pelos gráficos bonitos e originais do jogo (com personagens 2D, de papel, dentro de um mundo 3D), esperem encontrar nele um game de ação tradicional. Na verdade, Paper Mario: The Thousand- Year Door é o remake do terceiro RPG da franquia Mario, lançado em 2004 para o console GameCube.

O objetivo do jogo é encontrar um tesouro e, para isso, é preciso explorar uma cidade (Rogueport) e ouvir as falas de diversos personagens – os diálogos são relativamente extensos e estão em inglês, o que pode ser um problema para quem não domina a língua (ou, por outro lado, servir como complemento a estudos desse idioma).

Conforme vai explorando a cidade e derrotando inimigos, Mario ganha habilidades que dão acesso a novas áreas (como a capacidade de se transformar em um aviãozinho de papel e voar para alcançar plataformas mais altas). Ao longo do game, ele também recruta outros personagens, detentores de habilidades específicas – que você controla, sempre ao estilo turn-based, durante os combates.

Paper Mario é um bom RPG – tanto que se tornou um clássico do GameCube. E o remake é bem fiel ao original, com a vantagem dos gráficos atualizados. Uma boa opção para fãs do gênero.

Paper Mario: The Thousand-Year Door está disponível na loja digital do Nintendo Switch, por R$ 299. Também está sendo lançado em versão física, por R$ 329 (veja exemplo abaixo).

