“Planet of Lana II” encanta pela beleza e agrada pelo ritmo

O primeiro Planet of Lana, lançado em 2023 pelo estúdio sueco Wishfully, chamou a atenção pela estética: os cenários 2D do game, no qual a protagonista Lana desbrava um planeta invadido por aliens, eram muito bonitos. A trilha sonora, composta pelo japonês Takeshi Furukawa, também. Agora, ele está ganhando uma continuação – que mantém as qualidades do original e expande a fórmula com competência.

Planet of Lana II: Children of the Leaf é tão bonito quanto o antecessor, com traços delicados e pintados à mão. Já os quebra-cabeças são claramente mais ambiciosos. Você alterna entre Lana e seu gato, Mui, usando as características de cada um para manipular elementos e destravar passagens. O jogo praticamente não dá dicas sobre o que precisa ser feito; isso é bom, porque obriga a pensar e torna mais gratificante o ato de resolver os puzzles.

Por outro lado, a curva de dificuldade pode ser um pouco abrupta. É bem possível, dependendo da sua destreza com quebra-cabeças, empacar perto do começo do jogo (e acabar tendo de ir olhar a resposta no YouTube). As primeiras duas horas de jogo poderiam ser um pouco mais gentis nesse aspecto.

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Mas isso não chega a comprometer o fluir do jogo, que tem outra qualidade rara: as sequências de platforming (em que você vai pulando e atravessando os cenários) são bem projetadas, porque se desenrolam em escala humana – Lana é frágil, pula baixo e não resiste a grandes quedas, o que torna a ação mais cadenciada e envolvente. O jogo tem aproximadamente 6 horas de duração, o que é adequado para sua proposta e compatível com o preço cobrado (veja abaixo).

Essa soma de características – beleza visual e sonora, puzzles interessantes e ritmo calmo – fazem Planet of Lana II ser desafiador e relaxante ao mesmo tempo. Uma sequência à altura do original – e um ótimo game para jogar ao chegar em casa, depois do trabalho.

Planet of Lana II está disponível para PlayStation, Xbox, PC e Switch, a preços entre R$ 60 e R$ 115. Também está disponível gratuitamente para assinantes do serviço Game Pass.