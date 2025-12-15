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Bruno Garattoni

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.
Ciência

Programador turco de 19 anos é campeão mundial de “Tetris”

Fehmi Atalar derrotou o peruano Leo Solórzano na final do torneio Red Bull Tetris, disputada em Dubai com participantes de 60 países; representante do Brasil foi eliminado na primeira rodada

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 dez 2025, 16h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h15
Fotografia de divulgação da parceria da Red Bull com o jogo Tetris. Imagem de um homem jogando um tetris gigante.
 (Red Bull/Divulgação)
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Programador turco de 19 anos é campeão mundial de “Tetris” Priorizar nos meus resultados Google

O turco Fehmi Atalar venceu a final do torneio Red Bull Tetris, disputada na noite de sábado em Dubai, em uma partida disputada com 2.800 drones – que reproduziram em tempo real, se movendo no ar, as peças do jogo [veja vídeo abaixo]. Atalar, que tem 19 anos e estuda programação, enfrentou o peruano Leo Solórzano em duas partidas. 

A primeira foi disputada no modo convencional e exibida num telão, com ambos os participantes jogando ao mesmo tempo. Ela teve duração de três minutos, e seu objetivo era apenas determinar a ordem dos jogadores na grande final.

Atalar venceu, e escolheu ser o segundo – colocando sobre Solórzano a pressão de ser o primeiro a jogar no ar, com os drones voando dentro do Dubai Frame, que tem 150 metros de altura e é um dos símbolos da cidade.    

Fotografia de divulgação da parceria da Red Bull com o jogo Tetris. Imagem de um homem segurando o trofeu do tetris.
O turco Fehmi Atalar, 19, campeão do torneio Red Bull Tetris (Red Bull/Divulgação)
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O peruano marcou 57.164 pontos. Essa marca foi amplamente superada pelo turco, que alcançou 168.566 pontos e se tornou o grande campeão. Atalar, que também é um jogador intermediário a avançado de xadrez, começou a levar “Tetris” a sério quando tinha 14 anos, e já competiu em várias disputas nacionais e internacionais do game.

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O brasileiro Felix Galeano, que em novembro venceu a seletiva nacional do Red Bull Tetris, não teve sorte em Dubai. Acabou eliminado já em seu primeiro duelo, no qual enfrentou o colombiano Esteban Guerrero em três partidas de 3 minutos. 

Na primeira, Guerrero venceu Galeano por pequena margem (613.822 a 605.276 pontos). O brasileiro reagiu na segunda, ganhando por 586.038 a 528.628, mas acabou perdendo a terceira, que o colombiano levou por 659.334 a 603.820. 

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São pontuações extremamente altas – o recorde da final brasileira, vencida por Galeano, havia sido de 462 mil pontos (10 a 20 vezes mais do que um jogador comum, leigo, consegue alcançar). Na finalíssima, Atalar e Solórzano marcaram menos pontos porque é mais difícil jogar com os drones no ar. O evento teve a presença do russo Alexey Pajitnov, criador do “Tetris”, e do empresário americano Henk Rogers – que popularizou o jogo soviético, no final dos anos 1980, ao exportá-lo para o Ocidente.

O Red Bull Tetris não é a primeira competição internacional baseada no jogo. O pioneiro é o Classic Tetris World Championship (CTWC), que acontece desde 2010 nos Estados Unidos. Mas trata-se de um evento independente, pequeno, para o qual não é possível se classificar pela internet.

Já o torneio da Red Bull foi online e aberto ao público: qualquer pessoa podia tentar se classificar, jogando pelo smartphone, para as seletivas nacionais. O Brasil foi o maior participante, com 50 mil jogadores – que, juntos, somaram mais de 1 bilhão de pontos.

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