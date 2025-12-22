Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Imagem Blog

Bruno Garattoni

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.
Ciência

Ranking lista os maiores apagões da internet em 2025

Falha na Amazon Web Services (AWS), que afetou centenas de apps e serviços online em outubro, foi a mais reportada; pane geral do YouTube foi a mais sentida no Brasil e América Latina; veja números

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 dez 2025, 16h00
Imagem de Ícones de tecnologia em um planos de fundo veremelho.
 (kontekbrothers/Getty Images)
Continua após publicidade
Ranking lista os maiores apagões da internet em 2025 Priorizar nos meus resultados Google

Sabe quando algum aplicativo, site ou serviço online para de funcionar, e você não sabe se o problema é geral ou apenas com você? A resposta está no site Downdetector, onde qualquer pessoa pode relatar panes com apenas um clique. A empresa americana Ookla, proprietária do Downdetector (e também do popular serviço Speedtest, que serve para medir a velocidade da conexão à internet), publicou uma análise quantificando os maiores apagões da web em 2025 – ano que teve várias delas. 

ranking de panes em 2025
(Ookla/Reprodução)

A maior pane, disparado, foi a do serviço Amazon Web Services (AWS), no qual muitas empresas hospedam seu conteúdo – a falha, ocorrida no dia 20 de outubro, afetou mais de 500 companhias, incluindo serviços online bastante usados no Brasil, como iFood, Mercado Livre e PicPay. Ela foi reportada por 17 milhões de usuários do Downdetector.   

Em seguida, as maiores falhas foram a da PlayStation Network, que ocorreu dia 7 de fevereiro (e foi reportada por 3,9 milhões de pessoas) e a da empresa de rede Cloudflare (18/11), que aconteceu dia 18 de novembro, afetando centenas de sites e serviços online. 2025 teve até uma pane geral no YouTube, em outubro. É algo bem raro – e que 3 milhões de pessoas reportaram ao Downdetector. 

A Ookla também divulgou dados segmentados por região – e eles apontam diferenças interessantes. Nos EUA e no Canadá, por exemplo, o ranking das maiores panes tem PlayStation Network, YouTube e AWS nas três primeiras posições. 

Siga
Continua após a publicidade

Já na Europa, o pódio dos apagões é ocupado por PlayStation Network, Snapchat e Vodafone (operadora de telecom do Reino Unido). Na Ásia, as panes mais reportadas foram Twitter/X (10/março), Snapchat e novamente Twitter/X (24/maio), o que demonstra a popularidade dessa rede social na região. No Oriente Médio e na África, o apagão mais reportado foi o do provedor de internet Du, que ficou fora do ar durante o dia 8 de fevereiro. 

ranking de panes em 2025
(Ookla/Reprodução)

Na América Latina, a pane mais reportada foi a do YouTube, refletindo o quão usado ele é no Brasil e países vizinhos. O segundo lugar do ranking de apagões foi ocupado pela AWS e o terceiro pela Cloudflare, mas em quarto aparece uma particularidade: o WhatsApp, que ficou fora do ar em 29 de fevereiro (pane reportada por 87 mil usuários do Downdetector). A falha nos sistemas do banco Itaú, dia 6 de outubro, também aparece no ranking – logo à frente da Secretaria da Fazenda (Sefaz), cujo site é usado para validar documentos eletrônicos. 

Publicidade
TAGS:
apagão
Aplicativos
Internet
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas

OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).