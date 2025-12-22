Ranking lista os maiores apagões da internet em 2025

Sabe quando algum aplicativo, site ou serviço online para de funcionar, e você não sabe se o problema é geral ou apenas com você? A resposta está no site Downdetector, onde qualquer pessoa pode relatar panes com apenas um clique. A empresa americana Ookla, proprietária do Downdetector (e também do popular serviço Speedtest, que serve para medir a velocidade da conexão à internet), publicou uma análise quantificando os maiores apagões da web em 2025 – ano que teve várias delas.

A maior pane, disparado, foi a do serviço Amazon Web Services (AWS), no qual muitas empresas hospedam seu conteúdo – a falha, ocorrida no dia 20 de outubro, afetou mais de 500 companhias, incluindo serviços online bastante usados no Brasil, como iFood, Mercado Livre e PicPay. Ela foi reportada por 17 milhões de usuários do Downdetector.

Em seguida, as maiores falhas foram a da PlayStation Network, que ocorreu dia 7 de fevereiro (e foi reportada por 3,9 milhões de pessoas) e a da empresa de rede Cloudflare (18/11), que aconteceu dia 18 de novembro, afetando centenas de sites e serviços online. 2025 teve até uma pane geral no YouTube, em outubro. É algo bem raro – e que 3 milhões de pessoas reportaram ao Downdetector.

A Ookla também divulgou dados segmentados por região – e eles apontam diferenças interessantes. Nos EUA e no Canadá, por exemplo, o ranking das maiores panes tem PlayStation Network, YouTube e AWS nas três primeiras posições.

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Já na Europa, o pódio dos apagões é ocupado por PlayStation Network, Snapchat e Vodafone (operadora de telecom do Reino Unido). Na Ásia, as panes mais reportadas foram Twitter/X (10/março), Snapchat e novamente Twitter/X (24/maio), o que demonstra a popularidade dessa rede social na região. No Oriente Médio e na África, o apagão mais reportado foi o do provedor de internet Du, que ficou fora do ar durante o dia 8 de fevereiro.

Na América Latina, a pane mais reportada foi a do YouTube, refletindo o quão usado ele é no Brasil e países vizinhos. O segundo lugar do ranking de apagões foi ocupado pela AWS e o terceiro pela Cloudflare, mas em quarto aparece uma particularidade: o WhatsApp, que ficou fora do ar em 29 de fevereiro (pane reportada por 87 mil usuários do Downdetector). A falha nos sistemas do banco Itaú, dia 6 de outubro, também aparece no ranking – logo à frente da Secretaria da Fazenda (Sefaz), cujo site é usado para validar documentos eletrônicos.