Samsung contra-ataca e diz que Apple roubou o design do iPad

A disputa judicial entre Apple e Samsung ganhou um novo capítulo. Depois de passar as duas primeiras semanas do julgamento se tentando se esquivar de ataques muito fortes, a Samsung finalmente contra-atacou – acusando a Apple de ter cometido plágio no design do iPad.

Os advogados da Samsung apresentaram uma declaração de Roger Fidler, pesquisador da Universidade do Missouri, que trabalha desde 1981 no desenvolvimento de tablets.

Ele disse que “funcionários da Apple foram expostos a [suas] ideias” nos anos 90,

algumas das quais possuem semelhança com características centrais do iPad.

Pode até ser. Mas vale lembrar que a Apple também já pensava em tablets desde os anos 80.

E certas coisas, como cantos arredondados ou o formato retangular de tela, são tão elementares que nem podem ser patenteadas – argumento que a própria Samsung usou,

no começo do julgamento, para se defender dos ataques da Apple.