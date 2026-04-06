“Super Mario Wonder” ganha expansão com foco no modo multijogador

Desde o lançamento do Switch 2, no ano passado, a Nintendo vem lançando versões atualizadas de jogos do Switch 1 para o novo console. Agora chegou a vez de Super Mario Wonder, o mais recente -e ótimo- jogo 2D da franquia Mario. Além de gráficos na resolução 4K (com o console conectado à televisão), que aproveitam o maior poder de processamento do console, a nova versão traz conteúdo adicional: a expansão Vamos ao Parque Belabel, dedicada a disputas multijogador.

Ela reúne 17 minijogos, que podem ser cooperativos ou competitivos. Num deles, ganha quem coletar mais moedas (em certos momentos, é preciso ficar parado para não perdê-las todas); em outro minijogo, o jogador 1 posiciona blocos, formando uma ponte, para que o jogador 2 atravesse. Os minijogos são divertidos e bem bolados; não enjoam rápido.

O game oferece um modo multijogador local e partidas online, mas elas são restritas aos seus amigos. Não há um lobby, aberto a qualquer pessoa. Ou seja: se os seus amigos não estiverem podendo ou a fim, você não conseguirá jogar Parque Belabel (porque também não dá para jogar sozinho, com ou contra um bot). Isso é uma limitação.

Por outro lado, a nova versão de Super Mario Wonder suporta o recurso GameShare. Mesmo se os seus amigos não tiverem comprado o jogo, tudo bem – você consegue compartilhar gratuitamente o game com eles, localmente ou online. Isso é bom.

Continua após a publicidade

A nova versão também traz conteúdo extra para o modo single player. São sete novas fases, espalhadas pelos mapas do jogo, bem como uma série de “modos de treinamento” (nos quais você tem de executar objetivos específicos, como pegar moedas ou eliminar inimigos em um determinado tempo, correndo contra o relógio).

Outra novidade relevante são as insígnias duplas. As insígnias são elementos que você obtém ao longo do game e dão habilidades especiais a Mario, como planar no ar. Elas são um elemento central de Super Mario Wonder. Na nova versão, dá para usar duas ao mesmo tempo, o que modifica as características de jogo de formas interessantes.

Continua após a publicidade

De modo geral, Super Mario Wonder + Vamos ao Parque Belabel é uma boa atualização. O jogo ficou ainda mais bonito em 4K, e a Nintendo incluiu uma quantidade razoável de conteúdo novo, compatível com o preço cobrado pelo upgrade.

Super Mario Wonder + Vamos ao Parque Belabel está disponível na lojinha online do Switch 2, por R$ 109,90 (para quem já tem Super Mario Wonder) ou R$ 439,90 (para quem não tem).