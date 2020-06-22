Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Imagem Blog

Bruno Garattoni

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.
Cultura

The Last of Us: Part II é o melhor game de 2020 – e de todos os tempos

Superprodução sobre mundo devastado por pandemia alcança níveis artísticos e técnicos jamais vistos - e fecha com chave de ouro a era do PlayStation 4

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2020, 09h10 | Atualizado em 1 fev 2023, 15h52
The Last of Us Part II_20200613112711
 (Sony/Reprodução)
Continua após publicidade
The Last of Us: Part II é o melhor game de 2020 – e de todos os tempos Priorizar nos meus resultados Google

Superprodução sobre mundo devastado por pandemia alcança níveis artísticos e técnicos jamais vistos – e fecha com chave de ouro a era do PlayStation 4

Eleger um game como o melhor de todos os tempos é um pouco subjetivo. Talvez você prefira a genialidade de um Mario Galaxy,

a liberdade de um GTA, a profundidade de um Civilization, a criatividade de um Horizon: Zero Dawn, ou a ação frenética de um Gears of War. É questão de gosto. Mas como obra artística, e como realização técnica, The Last of Us: Part II está um passo à frente de qualquer game já lançado. Por vários motivos.

A premissa do jogo é similar à realidade atual, só que pior: uma pandemia devastou o mundo, as cidades foram abandonadas, e os poucos sobreviventes se agruparam em vilas. A busca por uma vacina fracassou – e isso é culpa da protagonista, Ellie, única pessoa do planeta imune à doença. É uma história interessante e bem contada, no mesmo nível de uma boa série de TV: o roteiro foi escrito pela americana Halley Gross, de Westworld. As atuações e os diálogos também são bons. Interpretada pela atriz Ashley Johnson, Ellie convence como protagonista – se The Last of Us: Part II fosse um filme, certamente seria indicada ao Oscar.

Siga

As cutscenes, cenas não-interativas que contam a história, estão um degrau acima dos outros games. Esqueça as animações meio malfeitas, com expressões faciais ruinzinhas e gestos desengonçados, que afetam até produções de alto orçamento, como GTA. Em The Last of Us: Part II, elas são quase foto-realistas: realmente parece, pela primeira vez, que você está vendo um filme. A transição entre essas cenas (que são pre-renderizadas em servidores muito mais potentes do que o PlayStation 4, e por isso têm alta qualidade gráfica) e o jogo propriamente dito é muito bem-feita, com movimentos de câmera que evitam uma ruptura – e aumentam a sensação de imersão.

Continua após a publicidade

Você joga como outros personagens além de Ellie, o que leva a outra característica única do jogo. Mais ou menos na metade da história (que dura 25 a 30 horas), ele volta no tempo – para que você assuma o papel dos “inimigos” que matou. Você revive cenas por uma perspectiva totalmente diferente, entende por que aquelas pessoas fizeram o que fizeram, e vê que elas não são más. Só estão tentando sobreviver, como você. Esse relativismo moral torna a história mais realista e interessante.

A ação propriamente dita, aliás, é bem mais realista do que na maioria dos games. Você sempre tem pouca munição, vive tentando encontrar mais e por isso precisa pensar bem antes de atacar inimigos. Em alguns momentos, é melhor simplesmente se esconder deles, pegando caminhos alternativos pela cidade (a maior parte do jogo se passa numa versão abandonada de Seattle). Em vez de sair por aí metralhando tudo, como nos shooters tradicionais, o objetivo é apenas se manter vivo, do jeito que der. Essa sensação é especialmente envolvente se você jogar o game no modo “difícil” – e leva a batalhas épicas, que chegam a durar quase uma hora.

Continua após a publicidade

A Naughty Dog, produtora do jogo, desenvolveu seu próprio “motor” gráfico – e o resultado disso é evidente. Algumas fases, como as que se passam em mata fechada (veja clipe abaixo), encantam pela qualidade da iluminação, dos reflexos e das texturas. Em alguns momentos, parece que você está jogando no PlayStation 5, não no PS4.

Continua após a publicidade

The Last of Us: Part II não é perfeito. A segunda metade da história tem trechos desnecessários, meio arrastados, e algumas de suas cutscenes apresentam qualidade gráfica visivelmente inferior (parecem feitas por outros artistas, inclusive). Também há quem considere o game violento demais, mas isso deriva de uma qualidade dele – a violência choca porque é realista, não cartunesca como na maioria dos games.

Se você tem um PlayStation 4, The Last of Us: Part II é obrigatório, imperdível. Encerra em grande estilo o ciclo de desenvolvimento do console – com o que é, preferências pessoais à parte, o melhor game de todos os tempos.

Publicidade
TAGS:
The Last of Us
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 84% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$47,88, equivalente a R$3,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).