Vídeo de “GTA VI” impressiona pela riqueza visual – e leva os games a um novo patamar
"Visão estendida" de 26 minutos publicada pela Rockstar tem altíssimo nível de detalhes, mesmo rodando num PlayStation 5 comum; qualidade gráfica do jogo pode estender a atual geração de consoles; veja e leia análise
A Rockstar publicou ontem à noite no YouTube uma “visão estendida”, com 26 minutos, de GTA VI. Se você ainda não viu, faça isso (acima). É bem impressionante.
O vídeo junta pedaços de várias missões, e não entrega detalhes do enredo – só que os protagonistas Jason e Lucia prestam serviços de “segurança” no mundo do crime e fora dele. Ao mesmo tempo, revela bastante sobre GTA VI, que será lançado dia 19/11.
O primeiro ponto que chama a atenção é a qualidade visual. A câmera está bem mais cinematográfica, com trocas de ângulo e zoom em momentos-chave, e os personagens são bem maiores e mais detalhados do que no game anterior.
Os efeitos de iluminação e reflexos também se destacam. GTA VI iguala ou supera a riqueza gráfica dos melhores jogos lineares, como The Last of Us: Part II – e faz isso em escala vastamente superior, num enorme mundo aberto.
Uma cena, aos 18:45, mostra isso de modo especialmente impactante. Lucia pula do alto de um prédio, de para-quedas – e é possível ver, com nível de detalhes quase fotorrealista, uma grande área da cidade.
GTA VI realmente leva os games a um novo patamar visual – e, talvez o mais impressionante, faz isso com hardware comum. O vídeo não foi capturado num PC superturbinado, ou no PS5 Pro; foi em um PlayStation 5 base. GTA VI é tão bom graficamente que pode estender a atual geração de consoles, e dar a Sony e Microsoft um ou dois anos de tempo extra até o lançamento das próximas máquinas – talvez o suficiente para a escassez global de memória RAM (que está fazendo disparar os preços dos produtos eletrônicos) melhorar um pouco.
O vídeo também mostra que a Rockstar continua afiadíssima em capturar e satirizar detalhes da vida contemporânea. Em dado momento do vídeo, um influenciador sai do porta-malas de um carro com o celular na mão – está fazendo uma live, cumprindo um “desafio” de internet.
É nítido que a “visão estendida” de GTA VI foi milimetricamente calculada para manter e aumentar o hype, mas sem entregar muitos detalhes da história. Faz isso com louvor – e mostra razões para ficar ainda mais otimista com o jogo.