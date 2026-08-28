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Bruno Garattoni

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.

Vídeo de “GTA VI” impressiona pela riqueza visual – e leva os games a um novo patamar

"Visão estendida" de 26 minutos publicada pela Rockstar tem altíssimo nível de detalhes, mesmo rodando num PlayStation 5 comum; qualidade gráfica do jogo pode estender a atual geração de consoles; veja e leia análise

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 11h46 | Atualizado em 28 ago 2026, 12h01
Mulher de pele morena, cabelo castanho preso, jaqueta de couro preta e calça escura, sentada em uma moto esportiva amarela. Ela olha para frente com expressão séria. Ao fundo, um bar com letreiro neon vermelho LIQUOR BAR e uma cerca de arame.
 (Rockstar Games/Reprodução)
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Vídeo de “GTA VI” impressiona pela riqueza visual – e leva os games a um novo patamar Priorizar nos meus resultados Google

A Rockstar publicou ontem à noite no YouTube uma “visão estendida”, com 26 minutos, de GTA VI. Se você ainda não viu, faça isso (acima). É bem impressionante. 

O vídeo junta pedaços de várias missões, e não entrega detalhes do enredo – só que os protagonistas Jason e Lucia prestam serviços de “segurança” no mundo do crime e fora dele. Ao mesmo tempo, revela bastante sobre GTA VI, que será lançado dia 19/11. 

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O primeiro ponto que chama a atenção é a qualidade visual. A câmera está bem mais cinematográfica, com trocas de ângulo e zoom em momentos-chave, e os personagens são bem maiores e mais detalhados do que no game anterior. 

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Quatro pessoas em um ambiente escuro com paredes grafitadas. Uma mulher de regata e shorts à esquerda, um homem de costas com camiseta branca no centro, e dois homens à direita, um de colete vermelho e outro sem camisa com uma toalha no pescoço. Há um lixo e sacos de lixo no chão, e um mural de avisos na parede direita
(Rockstar Games/Reprodução)

Os efeitos de iluminação e reflexos também se destacam. GTA VI iguala ou supera a riqueza gráfica dos melhores jogos lineares, como The Last of Us: Part II – e faz isso em escala vastamente superior, num enorme mundo aberto. 

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Visão aérea de uma pessoa de costas, com mochila laranja e preta, shorts jeans e tênis cinza, caindo de braços abertos sobre uma cidade com rio sinuoso, prédios e pontes
(Rockstar Games/Reprodução)

Uma cena, aos 18:45, mostra isso de modo especialmente impactante. Lucia pula do alto de um prédio, de para-quedas – e é possível ver, com nível de detalhes quase fotorrealista, uma grande área da cidade. 

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GTA VI realmente leva os games a um novo patamar visual – e, talvez o mais impressionante, faz isso com hardware comum. O vídeo não foi capturado num PC superturbinado, ou no PS5 Pro; foi em um PlayStation 5 base. GTA VI é tão bom graficamente que pode estender a atual geração de consoles, e dar a Sony e Microsoft um ou dois anos de tempo extra até o lançamento das próximas máquinas – talvez o suficiente para a escassez global de memória RAM (que está fazendo disparar os preços dos produtos eletrônicos) melhorar um pouco.

O vídeo também mostra que a Rockstar continua afiadíssima em capturar e satirizar detalhes da vida contemporânea. Em dado momento do vídeo, um influenciador sai do porta-malas de um carro com o celular na mão – está fazendo uma live, cumprindo um “desafio” de internet.

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É nítido que a “visão estendida” de GTA VI foi milimetricamente calculada para manter e aumentar o hype, mas sem entregar muitos detalhes da história. Faz isso com louvor – e mostra razões para ficar ainda mais otimista com o jogo.

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