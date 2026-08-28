Ler Resumo





Introdução A Rockstar liberou uma “visão estendida” de 26 minutos de GTA VI, revelando gráficos impressionantes e jogabilidade cinematográfica. O vídeo, rodando em PS5, eleva o patamar visual dos games e satiriza a vida contemporânea, aumentando o hype para o lançamento em 19/11.

Principais Tópicos





Visão estendida de 26 minutos de GTA VI foi divulgada pela Rockstar. Qualidade visual do game eleva os padrões dos jogos de mundo aberto. Gráficos impressionam rodando em um PlayStation 5 comum. Câmera cinematográfica e detalhes fotorrealistas se destacam no gameplay. O jogo satiriza a vida contemporânea e a cultura dos influenciadores digitais.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A Rockstar publicou ontem à noite no YouTube uma “visão estendida”, com 26 minutos, de GTA VI. Se você ainda não viu, faça isso (acima). É bem impressionante.

O vídeo junta pedaços de várias missões, e não entrega detalhes do enredo – só que os protagonistas Jason e Lucia prestam serviços de “segurança” no mundo do crime e fora dele. Ao mesmo tempo, revela bastante sobre GTA VI, que será lançado dia 19/11.

O primeiro ponto que chama a atenção é a qualidade visual. A câmera está bem mais cinematográfica, com trocas de ângulo e zoom em momentos-chave, e os personagens são bem maiores e mais detalhados do que no game anterior.

Continua após a publicidade

Os efeitos de iluminação e reflexos também se destacam. GTA VI iguala ou supera a riqueza gráfica dos melhores jogos lineares, como The Last of Us: Part II – e faz isso em escala vastamente superior, num enorme mundo aberto.

Continua após a publicidade

Uma cena, aos 18:45, mostra isso de modo especialmente impactante. Lucia pula do alto de um prédio, de para-quedas – e é possível ver, com nível de detalhes quase fotorrealista, uma grande área da cidade.

Continua após a publicidade

GTA VI realmente leva os games a um novo patamar visual – e, talvez o mais impressionante, faz isso com hardware comum. O vídeo não foi capturado num PC superturbinado, ou no PS5 Pro; foi em um PlayStation 5 base. GTA VI é tão bom graficamente que pode estender a atual geração de consoles, e dar a Sony e Microsoft um ou dois anos de tempo extra até o lançamento das próximas máquinas – talvez o suficiente para a escassez global de memória RAM (que está fazendo disparar os preços dos produtos eletrônicos) melhorar um pouco.

O vídeo também mostra que a Rockstar continua afiadíssima em capturar e satirizar detalhes da vida contemporânea. Em dado momento do vídeo, um influenciador sai do porta-malas de um carro com o celular na mão – está fazendo uma live, cumprindo um “desafio” de internet.

Continua após a publicidade

É nítido que a “visão estendida” de GTA VI foi milimetricamente calculada para manter e aumentar o hype, mas sem entregar muitos detalhes da história. Faz isso com louvor – e mostra razões para ficar ainda mais otimista com o jogo.