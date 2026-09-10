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Bruno Garattoni

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.

Combate fluido e envolvente coloca “Wolverine” entre os melhores jogos do PlayStation 5

Desenvolvido pelo estúdio Insomniac, o mesmo da franquia "Spider-Man", game tem história bem contada e ótimas sequências de ação; leia análise

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 12h12 | Atualizado em 10 set 2026, 14h33
Wolverine, com uniforme amarelo e preto, garras de adamantium estendidas, boca aberta em um grito de raiva, em meio a chamas e faíscas
 (Insomniac/Divulgação)
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Combate fluido e envolvente coloca “Wolverine” entre os melhores jogos do PlayStation 5 Priorizar nos meus resultados Google

Wolverine é o quarto jogo do estúdio americano Insomniac Games, pertencente à Sony, nesta geração de consoles – os outros foram Spider-Man: Miles Morales, em 2020, Ratchet & Clank: Rift Apart, em 2021, e Spider-Man 2, em 2023. A Insomniac consegue produzir muito e bem: seus títulos costumam ser ótimos. 

Esse também é o caso de Wolverine, que será lançado na próxima terça-feira (15) para PlayStation 5. Ele é relativamente curto, dura cerca de 15 horas. Poderia ter um pouco mais de conteúdo (especialmente considerando que não oferece um modo multiplayer). Mas são 15 horas excepcionais, entre as melhores do PS5 – e dos games de ação como um todo.  

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Vários detalhes do jogo lembram a série Spider-Man, mas ele não é de mundo aberto. Até dá para explorar um pouco certas áreas, mas Wolverine é um game de ação linear, com ênfase no combate em si – que é fluido e muito satisfatório, típico da Insomniac. 

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Também pode ser bem intenso, principalmente se você jogar no modo “difícil” (um esforço que vale a pena). As lutas são tão boas que, após terminar uma delas, você já quer encontrar a próxima leva de inimigos. 

Wolverine, com garras estendidas, agacha-se sobre um corpo caído em um chão molhado e sujo, em um ambiente industrial escuro com janelas gradeadas e barris

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A câmera é ao mesmo tempo acrobática e precisa, e a mecânica do personagem foi bem pensada – os controles são fáceis de entender e dominar, mas também incluem golpes especiais, que só podem ser usados de vez em quando. Se você conseguir matar vários inimigos rapidamente, o protagonista entra num modo mais feroz, com poderes aumentados. Isso estimula um estilo de jogo mais agressivo – e divertido. 

Um ponto negativo é que o controle do PS5 vibra a cada passo do protagonista, o que é exagerado e cansa depois de algum tempo. Felizmente, dá para desligar isso no menu de configurações do jogo (as demais vibrações continuam funcionando). 

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Um homem musculoso de regata cinza, de costas, observa outro homem de óculos e cabelos longos, que usa uma chave de fenda para consertar um objeto amarelo e preto sobre uma bancada em um laboratório futurista. Ao fundo, telas exibem diagramas do corpo humano e equipamentos tecnológicos.

Os gráficos são bonitos e o game roda a 60 fps estáveis (com duas ou três quedas isoladas ao longo do jogo) no PS5 base, onde o testamos. Alguns elementos dos cenários apresentam serrilhamento ou cintilação decorrente do upscaling (o PS5, ao contrário do PS5 Pro, não possui IA para fazer isso), mas é pouca coisa. Não chega a incomodar. 

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Homem barbudo com cabelo loiro e longo, rosto sujo de sangue, sorri de forma ameaçadora para outro homem, visível apenas de costas. Ele usa uma faixa escura na testa e luvas com garras, erguendo a mão esquerda

A história é simples mas interessante, porque inclui passagens sombrias e não omite o alcoolismo do protagonista, uma fraqueza que o torna mais realista. O enredo é contado por meio de boas cutscenes, com animações caprichadas e bem integradas à ação.  

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Wolverine é tão bom quanto se esperava – e certamente entrará, junto com a franquia Spider-Man, para a lista de clássicos do PlayStation 5. 

Wolverine será lançado dia 15, para PS5, por R$ 399,90. Também estará disponível em mídia física (R$ 371 na Amazon). 

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