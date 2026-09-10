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Introdução Wolverine, o novo título da Insomniac Games para PS5, chega prometendo ação intensa e combates fluidos. Com cerca de 15 horas de duração, o jogo é elogiado pela excelência de sua jogabilidade linear e por uma história que explora os lados mais sombrios do herói. Um lançamento que se consolida como mais um clássico do estúdio.

Principais Tópicos





Insomniac Games mantém alto padrão de qualidade em Wolverine Combate fluido, intenso e satisfatório é o ponto alto do game História explora os lados sombrios e o alcoolismo do protagonista Gráficos bonitos e desempenho estável a 60 fps no PS5 base O jogo é um futuro clássico garantido para o PlayStation 5

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Wolverine é o quarto jogo do estúdio americano Insomniac Games, pertencente à Sony, nesta geração de consoles – os outros foram Spider-Man: Miles Morales, em 2020, Ratchet & Clank: Rift Apart, em 2021, e Spider-Man 2, em 2023. A Insomniac consegue produzir muito e bem: seus títulos costumam ser ótimos.

Esse também é o caso de Wolverine, que será lançado na próxima terça-feira (15) para PlayStation 5. Ele é relativamente curto, dura cerca de 15 horas. Poderia ter um pouco mais de conteúdo (especialmente considerando que não oferece um modo multiplayer). Mas são 15 horas excepcionais, entre as melhores do PS5 – e dos games de ação como um todo.

Vários detalhes do jogo lembram a série Spider-Man, mas ele não é de mundo aberto. Até dá para explorar um pouco certas áreas, mas Wolverine é um game de ação linear, com ênfase no combate em si – que é fluido e muito satisfatório, típico da Insomniac.

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Também pode ser bem intenso, principalmente se você jogar no modo “difícil” (um esforço que vale a pena). As lutas são tão boas que, após terminar uma delas, você já quer encontrar a próxima leva de inimigos.

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A câmera é ao mesmo tempo acrobática e precisa, e a mecânica do personagem foi bem pensada – os controles são fáceis de entender e dominar, mas também incluem golpes especiais, que só podem ser usados de vez em quando. Se você conseguir matar vários inimigos rapidamente, o protagonista entra num modo mais feroz, com poderes aumentados. Isso estimula um estilo de jogo mais agressivo – e divertido.

Um ponto negativo é que o controle do PS5 vibra a cada passo do protagonista, o que é exagerado e cansa depois de algum tempo. Felizmente, dá para desligar isso no menu de configurações do jogo (as demais vibrações continuam funcionando).

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Os gráficos são bonitos e o game roda a 60 fps estáveis (com duas ou três quedas isoladas ao longo do jogo) no PS5 base, onde o testamos. Alguns elementos dos cenários apresentam serrilhamento ou cintilação decorrente do upscaling (o PS5, ao contrário do PS5 Pro, não possui IA para fazer isso), mas é pouca coisa. Não chega a incomodar.

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A história é simples mas interessante, porque inclui passagens sombrias e não omite o alcoolismo do protagonista, uma fraqueza que o torna mais realista. O enredo é contado por meio de boas cutscenes, com animações caprichadas e bem integradas à ação.

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Wolverine é tão bom quanto se esperava – e certamente entrará, junto com a franquia Spider-Man, para a lista de clássicos do PlayStation 5.

Wolverine será lançado dia 15, para PS5, por R$ 399,90. Também estará disponível em mídia física (R$ 371 na Amazon).