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Bruno Garattoni

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.
Ciência

“Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition” resgata bom RPG no catálogo da Nintendo

Título foi lançado em 2015 para o Wii U, um console que não vendeu tanto, e por isso alcançou menos público do que poderia; leia review da nova versão, remasterizada, que chega ao Switch nesta quinta

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 mar 2025, 12h00 | Atualizado em 18 mar 2025, 12h19
Imagem do jogo Xenoblade.
 (Monolith Soft/Reprodução)
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“Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition” resgata bom RPG no catálogo da Nintendo Priorizar nos meus resultados Google

O Wii U, lançado pela Nintendo em 2012, não foi lá um megasucesso: o console vendeu 13 milhões de unidades, muito menos do que os 101 milhões do seu antecessor, o Wii (ou os 150,8 milhões do sucessor, o Switch). Por isso o RPG Xenoblade Chronicles X, publicado para o Wii U em 2015 pelo estúdio japonês Monolith Soft (hoje pertencente à Nintendo), acabou alcançando um público menor do que poderia. Mas, agora, ele tem outra chance: será lançado em versão remasterizada (Definitive Edition), para o Switch, nesta quinta-feira (20).  

Você acorda num planeta desconhecido, sem memória de como foi parar lá, e aos poucos descobre o que aconteceu. Eis a premissa do jogo, que se passa no tal planeta, Mira, e também numa cidade flutuante chamada Nova Los Angeles. Os mapas são grandes e os cenários têm um nível razoável de detalhes, com destaque para a topologia bem elaborada. 

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A remasterização não foi profunda o suficiente para mudar a aparência do game, que mantém a cara de 2015, mas elevou a resolução a patamares modernos – a imagem fica boa, com relativamente pouco serrilhamento, tanto na tela do Switch quanto na TV.   

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Imagem do jogo Xenoblade.
(Monolith Soft/Reprodução)
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A mecânica de combate é típica dos RPGs, um pouco diferente da encontrada em jogos de ação. Quando você enfrenta algum inimigo, o jogo mira e executa automaticamente os seus ataques (disparos ou golpes) nele. Cabe ao jogador ir selecionando as armas e os itens de defesa, bem como escolher quais pontos do inimigo serão atacados. Ou seja, a ênfase está menos na habilidade e mais na estratégia – como o público de RPGs gosta.

O sistema de upgrades, outro elemento central do gênero, é bem rico, com muitas opções de armas, roupas, blindagens e outros itens que você vai coletando ao longo do jogo. E também é fácil de navegar. Se você quiser, pode inclusive acionar um modo automático, em que o próprio jogo equipa os melhores itens, entre aqueles que você tem, na personagem. 

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Imagem do jogo Xenoblade.
(Monolith Soft/Reprodução)

A história é interessante, prende a atenção, e os combates têm uma curva de dificuldade adequada – no começo eles parecem triviais, mas logo vão ficando desafiadores. Você pode jogar sozinho, auxiliado por bots, ou online, com mais três pessoas. 

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XCX: DE é um bom RPG, que deve agradar aos fãs do gênero – e poderá finalmente conquistar o público que a versão original, de 2015, merecia ter. 

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition será lançado nesta quinta-feira (20), na lojinha online do Nintendo Switch, por R$ 299. Também será vendido em mídia física, por R$ 379.

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