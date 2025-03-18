O Wii U, lançado pela Nintendo em 2012, não foi lá um megasucesso: o console vendeu 13 milhões de unidades, muito menos do que os 101 milhões do seu antecessor, o Wii (ou os 150,8 milhões do sucessor, o Switch). Por isso o RPG Xenoblade Chronicles X, publicado para o Wii U em 2015 pelo estúdio japonês Monolith Soft (hoje pertencente à Nintendo), acabou alcançando um público menor do que poderia. Mas, agora, ele tem outra chance: será lançado em versão remasterizada (Definitive Edition), para o Switch, nesta quinta-feira (20).

Você acorda num planeta desconhecido, sem memória de como foi parar lá, e aos poucos descobre o que aconteceu. Eis a premissa do jogo, que se passa no tal planeta, Mira, e também numa cidade flutuante chamada Nova Los Angeles. Os mapas são grandes e os cenários têm um nível razoável de detalhes, com destaque para a topologia bem elaborada.

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A remasterização não foi profunda o suficiente para mudar a aparência do game, que mantém a cara de 2015, mas elevou a resolução a patamares modernos – a imagem fica boa, com relativamente pouco serrilhamento, tanto na tela do Switch quanto na TV.

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A mecânica de combate é típica dos RPGs, um pouco diferente da encontrada em jogos de ação. Quando você enfrenta algum inimigo, o jogo mira e executa automaticamente os seus ataques (disparos ou golpes) nele. Cabe ao jogador ir selecionando as armas e os itens de defesa, bem como escolher quais pontos do inimigo serão atacados. Ou seja, a ênfase está menos na habilidade e mais na estratégia – como o público de RPGs gosta.

O sistema de upgrades, outro elemento central do gênero, é bem rico, com muitas opções de armas, roupas, blindagens e outros itens que você vai coletando ao longo do jogo. E também é fácil de navegar. Se você quiser, pode inclusive acionar um modo automático, em que o próprio jogo equipa os melhores itens, entre aqueles que você tem, na personagem.

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A história é interessante, prende a atenção, e os combates têm uma curva de dificuldade adequada – no começo eles parecem triviais, mas logo vão ficando desafiadores. Você pode jogar sozinho, auxiliado por bots, ou online, com mais três pessoas.

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XCX: DE é um bom RPG, que deve agradar aos fãs do gênero – e poderá finalmente conquistar o público que a versão original, de 2015, merecia ter.

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition será lançado nesta quinta-feira (20), na lojinha online do Nintendo Switch, por R$ 299. Também será vendido em mídia física, por R$ 379.

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