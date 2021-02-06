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Bzzzzz

Por Associação Brasileira de Estudos das Abelhas (ABELHA) Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
A Terra é dos insetos, você só vive aqui porque eles deixam. Um blog para despertar a curiosidade de mamíferos que matam mosquitos e correm de abelhas.
Ciência

Flores se aquecem até 30 ºC para atrair besouros polinizadores

Enquanto algumas flores absorvem radiação solar para criar manchas de calor atraentes em suas pétalas, outras produzem o próprio calor – algo muito convidativo para um inseto passar a noite e economizar energia em seu metabolismo.

Por Arodí Prado Favaris 6 fev 2021, 10h43 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h32
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 (Guilherme Gomes/IFSC-USP/Reprodução)
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Flores se aquecem até 30 ºC para atrair besouros polinizadores Priorizar nos meus resultados Google

O texto desta semana é assinado por Arodí Prado Favaris, bióloga do Laboratório de Ecologia Química e Comportamento de Insetos da ESALQ-USP, a convite da Associação Brasileira de Estudos das Abelhas – acesse o site. 

Quais características de uma flor são importantes para atrair um polinizador? Cor e cheiro são as respostas mais óbvias – e, de fato, estão corretas. Mas você já imaginou que insetos e outros animais podem se interessar pelo calor irradiado pelas plantas? A maior parte das flores possuem pigmentos que permitem reter o calor da radiação solar em partes específicas das pétalas, formando um padrão de distribuição de regiões quentes e frias. 

As abelhas identificam esses padrões por meio dos sensores térmicos que elas têm nas antenas e nos tarsos (os “pezinhos”). Assim, o calor pode ser utilizado pelos polinizadores para selecionar as flores que lhes darão uma recompensa em forma de néctar.

Também existem espécies vegetais cujas flores e inflorescências produzem calor por conta própria, independentemente da incidência de radiação solar. Bons exemplos são as plantas do grupo das aráceas – que é a família dos copos-de-leite, costelas-de-adão e taiobas. Também manifestam esse comportamento os vegetais do gênero Philodendron, usados para ornamentar muitas salas de estar por aí. Os insetos que mais caem nesse truque quentinho são os besouros. 

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E põe quentinho nisso: o aumento de temperatura atinge marcas impressionantes. A flor pode alcançar uma diferença de 30°C em relação ao ambiente circundante. O calor incentiva a liberação do cheiro da flor, que atrai os polinizadores. Além de encontrarem fontes de nutrição nessas flores, os besouros as utilizam para se protegerem de predadores. A flor é como uma pousada aquecida para os insetos pernoitarem: fazem check in e partem na manhã seguinte. 

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Além de abrigo, o calor produzido pela flor também pode ser utilizado pelos insetos para economizar energia durante a realização de suas atividades biológicas – em vez do inseto produzir calor por conta própria para o seu metabolismo, ele aproveita o calor da planta de forma passiva. Sendo assim, a alta temperatura das flores não é só um método de atração: do mesmo jeito que o néctar é uma recompensa nuticional, o calor pode ser considerado uma recompensa energética para os insetos.

E o que as plantas ganham com isso? É só lembrar da aula de biologia: os insetos garantem a polinização ao levar os gametas masculinos de uma flor, por meio do pólen, à parte feminina de outra flor – o que permite a fecundação e, logo, a reprodução. Nesse calorzinho, todo mundo sai ganhando.

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Este é o quarto post do blog Bzzzzz, em que pesquisadores membros do comitê científico da Associação Brasileira de Estudos das Abelhas (ABELHA) e outros cientistas colaboradores vão comentar a vida, os hábitos e a importância econômica de diversos insetos – além de nos atualizar sobre as mais recentes descobertas no campo desses pequenos artrópodes. Até a próxima!

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abelhas
besouro
calor
flores
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