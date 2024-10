Amor deixa o sexo mais gostoso

Cara leitora, se você puder escolher, prefere uma noite de sexo com o moço que ama ou uma aventura pós-balada? Bem, se escolheu a primeira opção, você faz parte da maioria. Segundo pesquisa americana, as mulheres sentem mais prazer quando fazem sexo com amor.

Pesquisadores da Universidade do Estado da Pensilvânia entrevistaram 95 mulheres entre 20 e 68 anos. E a maioria delas respondeu que vê o amor como peça fundamental para melhorar a satisfação sexual. Os benefícios, segundo elas, não eram apenas emocionais. Sexo com amor parece aumentar também o prazer físico.

É que transar com o amado faz com que elas se sintam mais desinibidas e livres para explorar a própria sexualidade. Mas há ainda outra questão em jogo: o machismo. “Quando sentem amor, elas podem sentir mais prazer por confiarem no parceiro, mas também por sentirem que é ok fazer sexo quando o amor está presente”, diz Beth Montemurro, uma das autoras da pesquisa. “Enquanto a mídia parece mostrar que tudo bem fazer sexo causal, os filmes e a televisão tendem a retratar negativamente mulheres que fazem sexo fora de relacionamentos”, completa.

Ainda assim, a maior parte das entrevistadas (50 mulheres), apesar de reconhecer os benefícios do sexo com amor, não se importa em ir pra cama com alguém que não ame. Afinal, amando ou não, sexo pode ser divertido.

E você, conta para gente, sente diferença no sexo quando está apaixonado?

Crédito da foto: flickr.com/mmj171188/

