Bob Esponja faz mal para as crianças

Essa carinha bonitinha nunca me enganou. Bob Esponja é vilão. Pelo menos, é o que dizem pesquisadores da Universidade de Virgínia, que colocaram crianças de 4 anos de idade para assistir a 9 minutos de Bob Esponja Calça Quadrada e constataram que, imediatamente após a sessão, os pequenos apresentavam sérios problemas de atenção.

Tudo bem, a culpa, segundo o estudo, não é necessariamente da esponja-do-mar, mas do ritmo frenético do desenho – cujas cenas mudam, em média, a cada 11 segundos. Tanto dinamismo, explicam, afetaria a percepção e prejudicaria as capacidades das crianças de se focarem, resolverem problemas e controlarem o próprio comportamento.

É claro que o pessoal da Nickelodeon, que produz o programa, não ficou nada contente. Em uma declaração oficial, eles questionaram a quantidade de crianças da pesquisa (foram 60), alegando que não era o bastante para um estudo científico, e apontaram que o público alvo do Bob Esponja são crianças de 6 a 11 anos de idade, e não de 4.

