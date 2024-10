Cachorros são menos espertos do que você pensa

Desculpe acabar com a graça… mas seu cachorro não é tããão inteligente assim. Não que eles não sejam espertos, só não são gênios como pensam os donos.

Quer dizer, pelo menos a maioria deles. Segundo pesquisa australiana, feita com 559 voluntários, a maior parte dos donos julga os cães mais inteligentes do que realmente são. A ciência mostra que eles têm, em média, a inteligência de uma criança de 2 e 3 anos. Mas as pessoas vão além: a maioria (45% dos entrevistados) acha que os cães têm as mesmas habilidades mentais que crianças de 3 a 5 anos.

Dá uma olhada na tabela divulgada na pesquisa:

Em seguida, os pesquisadores entregaram outra bateria de perguntas para saber quão forte era ligação de cada participante com seu cachorro (todos eles tinham pelo menos um cãozinho em casa). E, então, perceberam que quanto mais apego eles sentiam pelos bichinhos, mais os julgavam inteligentes. Ou seja, é o amor que nos deixa cegos.

E você, concorda com a pesquisa?

Crédito da foto: https://www.flickr.com/ashleyrosex/

