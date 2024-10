Cachorros sentem amor de verdade pelos donos

Os primeiros sinais do amor aparecem naquela ansiedade em reencontrar a pessoa. Você não quer estar longe. E quando, enfim, estão juntos, o mundo todo para. É exatamente isso que seu cachorro experimenta com você: as dores e alegrias do amor romântico.

Quando sentem o cheiro do dono, o cérebro dos cães ativa uma área chamada núcleo caudado, associada às sensações de prazer. Em humanos, uma de suas funções é reagir positivamente às belezas visuais – mas ela também trabalha intensamente durante as primeiras fases do amor.

Foi assim que reagiram os 12 cachorros treinados para permanecer deitados e calmos em um aparelho de ressonância magnética. Pesquisadores americanos apresentaram a eles cinco cheiros distintos: o deles, o de um humano desconhecido e o do dono, e o de cachorros conhecidos ou não. E reagiam sempre mais intensamente ao cheiro do dono, ativando o tal núcleo caudado.

Segundo a pesquisa, essa é a maior prova de que os cães sentem mesmo um carinho especial pelos donos. Algo próximo ao amor romântico tão conhecido por nós.

Continua após a publicidade

Não são uns fofos?

(Via IFL Science)

Crédito da foto: flickr.com/soggydan/

Leia também:

Cães veem os donos como se fossem seus pais

Cachorros também sentem ciúmes

Adotar um cachorro pode salvar seu namoro