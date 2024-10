Jogos on-line deixam você mais inteligente

Bem, pelo menos deu certo com crianças de 10 e 11 anos.

Pesquisadores suecos enviaram questionários para 76 crianças. Eles queriam encontrar uma relação entre os jogos on-line e a motivação para aprender o idioma, habilidades linguísticas e domínio do vocabulário. E o estudo descobriu que os jogos melhoram o desempenho das crianças na escola, exatamente porque elas dominavam melhor o próprio idioma – no caso deles, o inglês.

É que quando os jovens se concentram nos jogos, eles precisam entender direitinho o que está escrito ou o que dizem os personagens. E é aí que aprendem novas palavras e melhoram a habilidade de compreensão de texto.

Se deu certo com crianças suecas aprendendo inglês, é provável que você também consiga dominar melhor o idioma estrangeiro enquanto interage com o jogo. Pode jogar tranquilo seu World of Warcraft.

