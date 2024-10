Assoprar cartuchos é perigoso, mas nós não conseguimos parar

Notícias e curiosidades do mundo dos videogames

A receita é batata: caso seu cartucho de Super Nintendo parasse de funcionar, era só dar aquela assoprada que o game voltava à vida. A teoria por trás dessa lenda é que isso tiraria sujeira e poeira acumuladas no cartucho, fazendo com que os conectores dentro dele conseguissem encostar-se aos conectores do console.

Bom, sem querer estragar a alegria de vocês, mas já estragando, assoprar não ajuda em nada. Só o fato de você ter que tirar o cartucho e recolocá-lo provavelmente já era suficiente para dar uma nova chance aos conectores. Na verdade, a umidade que sai da nossa boca durante o sopro danifica, com o tempo, os componentes de cobre presentes no cartucho e no próprio console.

Tá, mas se assoprar é só um ato simbólico, então por que as pessoas continuam repetindo esse ato mundão afora? A explicação para isso fica na lógica. Mais especificamente nesta expressão: “post hoc ergo propter hoc”, algo que pode ser traduzido como: “depois disso, logo, por causa disso”.

Basicamente, o nosso cérebro liga dois pontos soltos: o assopro e o fato de o jogo funcionar. Como o primeiro vem antes do segundo, ele passa a entender que o segundo aconteceu por causa do primeiro. Legal, né? Qual outra lenda do mundo dos games você quer que a gente tente desvendar? Diga nos comentários!

