Dono enterra gato que reaparece vivo, cinco dias depois

As notícias mais bizarras e surreais do mundo

Pois bem. Esta é a história assombrosa de Bart, um gato da Flórida (EUA) que saiu para dar uma voltinha e… foi atropelado.

Seu dono, Ellis Hutson, encontrou o pobre bichano na estrada, já sem vida. Resignado, ele enterrou Bart e seguiu com a vida, de luto. Cinco dias se passaram e um vizinho foi atrás de Hutson com cara de quem viu uma assombração: Bart estava no quintal da casa ao lado, circulando com certa dificuldade e muitas escoriações, mas – aparentemente – vivo.

O caso foi tão inusitado que chamou a atenção da Fox News, e Bart ficou mundialmente conhecido como “o gato zumbi”.

Foto: Reprodução/Facebook/Humane Society of Tampa Bay

Chocado com a volta do felino morto-vivo, e, ao mesmo tempo feliz, Hutson levou Bart a uma entidade de proteção de animais em Tampa Bay para receber atenção veterinária.

O pobrezinho está com a mandíbula quebrada, um traumatismo na cabeça e deve perder um olho, mas os veterinários acreditam que ele se salvará dessa.

De toda forma, quando Bart morrer de verdade, é bom esperar e fazer um velório, de repente. Ninguém merece ter que sair da cova duas vezes na vida, mesmo tendo 7 para gastar.