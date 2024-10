Depois de vinte anos, trailer do filme ‘Chatô’ é (finalmente) divulgado

Por Ione Aguiar, do Brasil Post

Foram duas décadas de espera para finalmente assistimos a um trailer do filme “Chatô: O Rei do Brasil”, dirigido e produzido por Guilherme Fontes. Neste domingo, dia 17 de maio, o vídeo foi divulgado na página de Facebook do escritor e jornalista Fernando Morais, autor da biografia que inspirou o filme. Na postagem, ele defendeu o diretor:

tenho más notícias para os coleguinhas que urubuzaram o guilherme fontes nos últimos anos: o filme “chatô, o rei do brasil”, está pronto. quem viu disse que é o máximo. para quem não viu, aqui vai, com exclusividade e em primeiríssima mão (com cacófato), o trailer ainda sem finalização.

Baseado em biografia homônima de Fernando Morais, “Chatô: O Rei do Brasil” começou a ser produzido lá em 1996. Para isso, Guilherme Fontes captou R$ 14,2 milhões por meio da Lei de Incentivo à Cultura e da Lei do Audiovisual — corrigido e acrescido de juros, o valor quase alcança os R$ 70 milhões. No entanto, o filme, que conta com atuações de Letícia Sabatella, Marco Ricca e Andréa Beltrão, nunca foi lançado.

Os motivos de o filme nunca sair tinham a ver com os variados (e caros) veículos que precisavam, como carros antigos e helicópteros. Para travar ainda mais a filmagem, aconteceu um incêndio que deu fim para boa parte do figurino. As tragédias não pararam por aí. Um vagão descarrilou e machucou parte da equipe e do elenco. Para completar, vieram à tona denúncias de irregularidade na aplicação do dinheiro captado. Ou seja, tudo levava a crer que Chatô era uma espécie de lenda maldita do cinema nacional.

Agora, o filme finalmente foi concluído e recebeu classificação indicativa do Ministério da Cultura, que o classificou como impróprio para menores de 14 anos. Se você ficou curioso, tem todo o direito. Afinal, foram 20 anos apenas com a promessa:

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=c9Q_0l_OIek%5D