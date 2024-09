Desafio recria filmes icônicos em vídeos de até seis segundos

O Vine, um aplicativo que permite fazer vídeos em loop de curta duração, foi o responsável por alguns dos memes mais criativos que surgiram na web desde que foi lançado no começo de 2013. A graça do app é que, por ter no máximo 6 segundos, ele acaba estimulando a criatividade dos usuários. O site Mashable resolveu aproveitar essa característica do Vine e desafiou seus leitores a recriarem alguns filmes clássicos na forma dos vídeos curtinhos. Usando a hashtag #MiniRemake, várias pessoas embarcaram na ideia e enviaram suas criações. Teve de tudo: de animação em stop-motion a vídeos encenados por crianças, de filmes de terror a clássicos da Sessão da Tarde. Os animadores Hunter Harrison e Frank Danna, que trabalham criando vídeos do Vine para empresas, foram os “curadores” do desafio e escolheram os melhores resultados. Você pode ver alguns deles abaixo:

1. Psicopata Americano (2000)

2. Aladdin (1992)

3. The Rocky Horror Picture Show (1975)

4. Pânico (1996)

5. Trapaça (2013)

6. De Volta para o Futuro (1985)

Via Mashable